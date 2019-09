Burkina Faso: Championnat national minime de baseball et softball

Le baseball a désigné son champion de la catégorie minime de la saison 2019-2020, le 9 septembre dernier, à l'école primaire publique de Dapoya. Koudougou baseball club, vainqueur (9-1) de Gounghin, est monté sur la plus haute marche du podium.

Le baseball et le softball ont décidé de consacrer leur saison à la catégorie minime. Les 8 et 9 septembre 2019, à l'école primaire publique de Dapoya , dix équipes venues de Bobo-Dioulasso, Fada N'Gourma, Koudougou, Orodara, Réo Ziniaré et de Ouagadougou ont pris part au championnat minime.

Après la phase éliminatoire, Koudougou baseball club et le club de Gounghin se sont hissés en finale, jouée en trois manches. A l'issue des trois manches, l'équipe de la « Cité du cavalier rouge », plus entreprenante, avec une rapidité et une adresse, sort victorieuse (9-1).

Au sortir de ce championnat, le président de la Fédération burkinabè de baseball et softball, Serge Tiao, a salué les différentes prestations. « Avec ces minimes, nous sommes convaincus que la relève est assurée », a laissé entendre Serge Tiao. Avant d'ajouter :

« J'invite les parents à orienter leurs enfants au baseball afin qu'ils puissent profiter de ses vertus ».

Pour son sacre, Koudougou baseball club repart avec le trophée du vainqueur et une somme de 100 000 FCFA. Quant au finaliste malheureux, il s'est consolé avec une enveloppe de 50 000 FCFA.