Guinée: 10 ans après le massacre du 28 septembre - Manifestation à Bruxelles pour réclamer la tenue d'un procès

communiqué de presse

A l'occasion du dixième (10 ème) anniversaire du massacre au stade de Conakry et compte tenu de la situation politique incertaine qui prévaut actuellement en Guinée, le collectif des guinéens contre la répression (CGCR) et pottlal Fii Bhantal organisent une grande manifestation le samedi 28 septembre 2019 à la place du Luxembourg de 14h à 16h.

Cette manifestation est dédiée aux femmes victimes qui n'arrivent toujours à se soigner et aux familles des disparus qui ne peuvent non plus faire leur deuil.

Face donc au refus des autorités guinéennes de rétablir les victimes dans leur droit et de punir les coupables en hauteur de leurs actes, nous appelons tous les guinéens de toute sensibilité, de se joindre à nous pour exiger la prise en charge de toutes les victimes et d'organiser le plus rapidement possible un procès équitable.

Fidèle à nos engagements, nous mènerons la lutte aussi longtemps que nécessaire. Nous sommes donc déterminés à accompagner les victimes jusqu'à l'aboutissement d'un procès et que : la justice soit pour tous les guinéens, l'Etat soit au service du peuple.

Nous vous rappelons que sans justice il n'y a pas de paix et sans paix, il n'y aura point de développement et que c'est dans la lutte que l'on acquiert des droits.

La commission d'organisation