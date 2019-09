Angola: Les Chefs d'Etat namibien et malien quittent le pays

Luanda — Les Présidents namibien, Hage Geingob et malien, Ibrahim Boubacar Keïta, ont regagné leurs pays jeudi matin après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture de la Biennale de Luanda - Forum panafricain pour la culture de paix.

En marge de la Biennale de Luanda, qui a commencé mercredi et se poursuivra jusqu'à dimanche prochain, les deux hommes d'État ont eu des entretiens séparés avec le Président de la République, João Lourenço, avec lequel ils ont discuté de questions d'intérêt bilatéral et multilatéral.

La Biennale est une plateforme qui vise à développer et à consolider une culture de paix et de non-violence, déclenchant un mouvement panafricain qui promeut la diversité culturelle et l'unité africaine. Sous le slogan «Construire et préserver la paix: un mouvement de plusieurs acteurs», la tenue de cet événement en Angola prouve la volonté politique du Gouvernement angolais d'établir une coopération toujours plus étroite avec l'Unesco afin de promouvoir une culture de paix en Afrique. C'est également une reconnaissance de l'engagement de l'Angola à renforcer la paix et la réconciliation nationale.