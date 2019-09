Sénégal: Ligue des Champions / PSG - Real Madrid - Découvrez ce que Tuchel a dit à Gueye !

La large victoire (3-0) du PSG face au Real Madrid est possible en partie grâce à la prestation époustouflante d'Idrissa Gana Gueye. Auteur d'un grand nombre de ballons touchés et d'un nombre incalculable de balles interceptées, la performance du Sénégalais n'a pas laissé insensible son entraîneur.

En effet, à l'issue de cette rencontre, Thomas Tuchel a tenu longuement dans les bras son joyau et lui a chuchoté quelques mots dans les oreilles. Interrogé sur cette image sur RMC, le technicien allemand a dévoilé ce qu'il a dit.

« Je lui ai dit que c'est bien qu'il soit avec nous. Il est super important pour nous, il a beaucoup de qualités. Il est très humble et il est toujours humble à jouer pour l'équipe. C'est énorme, ça aide beaucoup. Avec Marquinhos et Verratti, c'est vraiment une bonne relation au milieu », a-t-il fait savoir.

Cette accolade entre Tuchel et Idrissa Gana Gueye montre à quel point l'entente est bonne entre eux. Et ce n'est pas le joueur sénégalais qui dira le contraire : « On a une relation même en dehors du terrain, qui est une relation humaine, qui est importante pour moi et pour lui aussi je crois. En dehors du foot, il y a des humains et c'est important d'avoir une bonne relation. Cela me permet de rester concentrer sur le terrain et de tout donner jusqu'à la fin ».