Afrique: Ligue des Champions /HAC - JSK - Hubert Velud s'étonne du changement du trio arbitral

Après la victoire enregistrée face à Horoya, lors du match aller de la Ligue des champions, la JS Kabylie compte bien aller réaliser un hold-up à Conakry.

Le coach des Canaris mise sur une victoire en championnat avant de préparer ses guerriers pour le match retour de Conakry, en Ligue des champions. Une victoire face au CRB et une qualification en Ligue des champions sera le meilleur scénario pour les Canaris afin de bien continuer leur parcours. Velud et ses poulains comptent tout faire pour atteindre ces deux objectifs.

« On connaît les difficultés qui nous attendent en Guinnée, mais on a les arguments aussi pour pouvoir se qualifier à Conakry, notamment avec l'idée d'aller marquer un but, a confié Hubert Velud dans des propos relayés par Le Buteur. On est encore à la mi-temps de ce match. On a encore le temps pour évoquer cette rencontre retour contre le Horoya Conakry. Il va falloir surtout se concentrer sur notre prochain match en championnat contre le CRB, en sachant aussi qu'on a des joueurs qui seront absents. On a quatre joueurs absents qui sont en sélection nationale. Donc, il va falloir attendre que tout le monde rentre pour pouvoir faire un point global sur nos objectifs.»

Le coach a évoqué aussi le changement du trio arbitral pour le match retour contre le Horoya Conakry. «C'est déjà curieux d'apprendre que le trio arbitral de ce match vient d'être changé. Cela nous donne le droit de se poser des questions. Après, si le football africain veut devenir plus crédible par rapport aux autres footballs continentaux, la CAF doit insister sur ce genre de détails. C'est la valeur des équipes qui doivent refléter les résultats. On a, malheureusement, vu la saison passée les mauvaises expériences à ce niveau-là. Certes, il y a eu quelques progrès dans ce secteur ces dernières années. Après, et comme je vous l'ai dit, nous sommes en droit de se poser des questions. C'est bizarre qu'un trio arbitral soit changé au tout dernier moment.»