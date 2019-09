Afrique: Classement FIFA - Le Sénégal toujours leader, l'Algérie se rapproche du top 3

Le classement FIFA du mois de septembre a été rendu public par l'instance internationale ce jeudi. Rien n'a changé aux deux premières places en Afrique. Mais, l'Algérie championne d'Afrique en titre continue son ascension fulgurante.

Le Sénégal, vice-champion d'Afrique tient solidement la première place sur le continent. Les Lions sont classés 20ème sur le plan mondial. La Tunisie, 29ème mondial est le dauphin du Sénégal. Le Nigéria classé 3ème sur le continent perd une place au plan mondial. Les Super Eagles sont désormais 34ème.

L'Algérie continue sa folle remontée au classement. Elle est 38ème mondial et 4ème africain. Quant au Cameroun, il est 53ème mondial et 8ème en Afrique. La RDC est 55ème mondial et 9ème sur le plan continental. La Côte d'Ivoire ferme le top 10 en Afrique avec une 56ème place.

Après son revers en match amical face à l'Algérie, le Bénin perd une place et est 83ème mondial et 18ème africain. Madagascar gagne une place et est 95ème mondial et 21ème sur le continent. La double confrontation du Togo face aux Comores a fait du bien aux Eperviers. Grâce au match nul et à la victoire, il gagne 4 places et est 124ème mondial et 33ème africain.

Pour rappel, le podium du classement FIFA est composé de la Belgique, la France et le Brésil.