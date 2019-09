Burundi: Saido Berahino - Le Burundais convainc déjà au Zulte-Waregem

Le 9 août dernier, Saido Berahino a rejoint le Zulte-Waregem après plusieurs années passées en Angleterre. Quelques mois après, l'international burundais est déjà décisif avec 3 buts en 5 matchs. Il forme d'ailleurs un trio offensif infernal avec Cyle Larin et Dimitri Oberlin. Une situation qui enchante l'entraineur Francky Dury.

« Berahino est déjà devenu très important avec ses buts », a-t-il dit. Avant de parler du trio offensif : « Avec les joueurs de ce calibre que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui en attaque, cela me rend également la tâche plus facile car ils savent très bien lire le jeu et utilisent très bien les espaces devant. Ils sont aussi les premiers à revenir défendre ».

Pour rappel, Cyle Larin a marqué 1 but et délivré 2 passes décisives en 7 matchs. Tandis que Dimitri Oberlin a comme statistiques 1 but et une passe décisive après 4 rencontres. Grace aux performances des trois de devant et de toute l'équipe, l'Essevee est classé 8ème avec 11 points après 7 journées de la Jupiler League.