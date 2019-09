Madagascar: Coopération sportive - L'ANS et l'IRFCJS main dans la main

Un nouveau palier franchi. L'Institut Royal de Formation des Cadres de la Jeunesse et des Sports et l'Académie Nationale des Sports vont travailler ensemble.

La signature du protocole d'accord entre les deux instituts s'est déroulée jeudi, au Centre de Conférence Internationale d'Ivato entre Jean Claude et Abderrazak Al Akari. Cette signature s'inscrit dans la concrétisation des accords entre le Royaume du Maroc et Madagascar suite à la visite du Roi Mohammed VI au pays en novembre 2016. « Le secteur de la jeunesse et des sports n'était pas en reste. Nous sommes aujourd'hui dans la concrétisation de la mise en œuvre de cet accord. Nous sommes dans une démarche d'échange de compétence et d'expérience que le Maroc fait dans plusieurs pays en Afrique sans donner de leçons mais dans un esprit de partage. Vous avez parlé d'une Afrique qui gagne et l'Afrique ne peut gagner qu'entre la confiance entre ces états », a souligné l'ambassadeur du Maroc Mohamed Benjilany.

Cet accord sera axé sur les échanges de professeurs, d'étudiants, la participation aux séminaires, la mise en place de programme conjoint de formation, l'échange de document technique. Lors de la tenue des Jeux Africains à Rabat au Maroc, les deux directeurs se sont attelés dans la concrétisation de ce projet et voilà le fruit du travail, reste à faire le plan d'action. « La collaboration entre Madagascar et le Maroc date depuis trois décennies. Nous faisons un pas de cet héritage dans le domaine de l'éducation physique et des sports, renforcements de capacité des enseignants dans le domaine pédagogique didactique et science de l'entraînement, échanges d'équipes nationales.

Par la signature de ce protocole d'accord, nous allons honorer le passé, consolider le présent et aller ensemble vers le futur », a fait savoir le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto.