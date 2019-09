Madagascar: Football-Ligue des Champions de la CAF - Fosa Juniors surprend le TP Mazembe

Les Fosa Juniors intimident le TP Mazembe.

Incroyable mais vrai ! Le TP Mazembe n'a pas pu mieux faire qu'un match nul (0-0) face aux Fosa juniors. Les protégés de Tity Rasoanaivo assurent toujours l'essentiel dans leur jardin.

L'affiche annonçait une rencontre de haut vol entre le Fosa Juniors FC et le Tout Puissant Mazembe, hier au Stade Rabemananjara Mahajanga, pour la rencontre aller des 1/16es de finale de la Ligue des Champions de la CAF. Un match qui a tenu toutes ses promesses en termes de spectacle et de suspens, puisque les deux équipes ont livré un jeu de qualité. Cependant, elles se sont neutralisées sur un score nul et vierge (0-0).

Dominateur, Fosa Juniors s'est procuré la plus belle occasion du match. Dès la 4e minute, la bande à Baggio a eu la première tentative de but mais la frappe de Besona était passée juste à côté du but adverse. Ensuite à la 43e minute, Jean Yves aurait pu ouvrir le score mais sa frappe a passé au-dessus de la trabsversale. Pour les Congolais, le duo Muleka-Kalaba est très actif sur le côté gauche, mais il a manqué trop souvent de précision dans la surface pour en faire la différence. Un beau coup franc a été gagné par la défense Ochaya à la 20e minute mais le ballon n'a pas trouvé le chemin du filet. Quoi qu'il en soit, les titulaires au coup d'envoi de Pamphile Mihayo ont eu quelques difficultés à percer les défenseurs malgaches. Ainsi, la star Trésor Mputu n'a pas été du voyage à la dernière minute. La première mi-temps était marquée par une séquence de possession de balle pour l'équipe championne de Madagascar.

Au retour des vestiaires, les protégés de Tity Rasoanaivo ont clairement haussé le ton et la vitesse du jeu comme le coach avait expliqué lors d'une conférence de presse avant match. A la 57e minute, Dahery a pu profiter d'un bon service de Lôlôdy après une récupération haute sur la surface de réparation, mais le gardien du but ivoirien a consacré toute son énergie pour attraper le ballon qui allait dans le sens de Besona. Aux dernieres minutes du match, Fosa Juniors a encore eu une belle occasion qui n'a pas été saisie par Santatra à travers un coup-franc (90e), dès lors les défenses congolaises parvenaient à garder leur cage inviolée. Les deux protagonistes ont eu chacun deux cartons jaunes durant le match.

Motivation. Ce résultat rend optimiste l'équipe malgache, contrairement à ce qu'on pensait, vu les palmarès de TP Mazembe : un quintuple vainqueur de cette compétition, placé provisoirement à la tête du classement des championnats de la République Démocratique du Congo, en plus, la moitié de ses joueurs sont des expatriés ivoiriens, zambiens et ghanéens. « On peut maintenant défier les grandes équipes africaines », a réagi le coach malgache à la fin de la rencontre. Les joueurs congolais ne se sont toutefois pas découragés malgré ce résultat inattendu. « On n'était pas venu pour jouer un match nul, mais on sait que Fosa Juniors est une bonne équipe. Nous pensions déjà au prochain match et travaillerons les faiblesses qu'on doit ajuster », a souligné le coach congolais. Le match retour est programmé pour le 29 septembre.

A noter que c'était la deuxième fois que le TP Mazembe a affronté un club malgache. La première rencontre était en mars 2007 face à l'AS Adema au stade Mahamasina. A l'époque, l'équipe d'Ivato a été éliminée après un nul de deux buts partout au match aller et une défaite de quatre buts à un au match retour.