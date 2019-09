Madagascar: Sommet International de la prédication textuelle - Consistante sera la deuxième édition

La conférence de presse hier, à 10 heures 30 à Antaninarenina dans les locaux de la Ligue pour la lecture de la bible, a officialisé le lancement de la deuxième édition du Sommet International de la Prédication Textuelle qui se déroulera du 24 au 26 octobre prochain à l'espace « Les colonnades » à By Pass.

« Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant » (2 Timothée 4.2). Ce verset est choisi par l'organisateur pour cette année. Selon le pasteur Faly Ravoahangy « la prédication textuelle permet de fortifier les convictions vacillantes. Elle vise à construire un pont entre la sainte écriture et le monde». En effet, elle prend l'idée principale d'un passage de l'Écriture, en fait le point principal de la prédication et l'applique à la vie d'aujourd'hui. Elle donne également la confiance pour prêcher. De ce fait, endroit paisible idéal pour apprendre la bonne parole, By Pass sera un lieu de rendez-vous pour les chrétiens. Si lors de la première édition était animée seulement par des conférences, des sessions de questions-réponses et des ateliers seront au programme cette année. Elle réunira également des orateurs anglophones, francophones, et malgaches, tous unis par leur attachement à la prédication textuelle. Organisé par 3 M (Mpitandrina, Mpanompo, Mpitoriteny) , présidée par le pasteur Haja Ralambomanana, la conférence sera animée par le pasteur Todd Barnett et Tim Cantrell durant ces trois jours.

Evangélistes. Todd Barnett est le pasteur fondateur de The Anchor Bible Church. Il a obtenu un baccalauréat ès arts de la Southwest Baptist University (1987) à Bolivar, dans le Missouri, où il a été joueur de ligne défensive débutant pendant quatre ans, remportant les honneurs du Naia II All-District. Il a ensuite exercé les fonctions de pasteur de la jeunesse et de culte alors qu'il était analyste des systèmes à Houston, au Texas. Titulaire d'une maîtrise en théologie du Séminaire du Maître en 2000 à Sun Valley en Californie, il est devenu stagiaire en pastorale à la Grace Community Church et vice-directeur, aumônier et entraîneur en chef de football et de basket-ball à la Grace Community School sous la direction pastorale. Diplômé de la première fondation Grace Advance Academy en 2011, il consacre sa vie à prêcher l'évangile. Quant à Tim Cantrell, il est pasteur enseignant à l'église biblique Antioch de Johannesburg, en Afrique du Sud. Après avoir obtenu son diplôme du Master's College and Seminary, sa femme Michelle et lui ont été envoyés par la Grace Community Church (à Sun Valley, Californie) en 1998 pour servir en Afrique du Sud. Ils sont bénis avec cinq enfants. La passion de Tim est de voir le Christ exalté à travers des églises enseignant la Bible, centrées sur Dieu et des dirigeants formés à travers l'Afrique australe. Tousles deux ont déjà participé à l'édition précédente. Selon les organisateurs de l'évènement, ils atterriront sur la capitale malgache le 22 octobre prochain.