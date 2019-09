Madagascar: Kitesurf - Le Champion du monde Youri Zoon à Madagascar

Le double champion du monde de Kitesurf Youri Zoon est de nouveau à Madagascar. Il a passé son séjour au Sakalava lodge, dans la partie nord de la Grande île, en juillet dernier. Et il est revenu depuis le début de ce mois-ci.

« Ce premier jour à Madagascar était amusant », a posté le champion du monde sur sa page Facebook pour annoncer sa présence dans la Baie de Sakalava. A part les vacances, il est ici pour coacher un groupe d'amateurs, désireux d 'apprendre le kitesurf et ce, jusqu'au 11 septembre 2019. Dans la Grande île, les spots de kitesurf sont nombreux et ne se ressemblent pas. Ceux du nord, dans la région de Diégo Suarez, sont les plus connus et les plus prisés des champions du monde de cette discipline nautique. Sans doute parce que la région offre des conditions particulières et favorables à la pratique de ce sport, avec 95% de jours de vent d'avril à fin novembre. Sans oublier bien évidemment les paysages de cartes postales autour de Diégo.

Notons que le Kitesurf est un sport de glisse aquatique dont le principe est d'évoluer sur une planche tractée par un cerf-volant. A part le nord, les spots de Lavanono dans l'extrême sud près de Fort-Dauphin, ou encore ceux d'Anakao dans le sud-ouest, attirent également chaque année les meilleurs dans ce domaine, à l'instar de la championne du monde Gisela Pulido et Alexandre Caizergues, triple champion du monde de vitesse en kitesurf.