Madagascar: Prévision météo - Pluie à l'Est, soleil ailleurs

Le temps n'arrête pas de nous surprendre ces deux dernières semaines. Un jour il fait froid, un autre le soleil est bien présent.

Mais quoi qu'il en soit, le constat est que la chaleur s'installe petit à petit sur la Grande Île. Pour la prévision météorologique du jour ; le vent soufflera fort à Betsiboka et dans la région Boeny d'après les experts au sein du service de la météorologie. La partie Est de l'île connaîtra pour sa part encore et encore des pluies, tandis que le temps sera très ensoleillé sur la partie Ouest. Ceux qui comptent prendre des vacances à Tamatave sont donc avertis, il ne faut pas s'attendre à un temps ensoleillé, du moins pour la journée de demain. Par contre, il n'y aura pas de pluie à Antananarivo et dans les autres régions éloignées de l'Atsinanana.

Concernant la température, la minimale est localisée sur les Hautes Terres, 12°C dans la région Vakinankaratra et 14°C pour Analamanga. Et comme d'habitude, la maximale concerne Mahajanga, 34°C, avec un pic de 35°C à Antsohihy. A Analamanga, on peut aussi dire qu'il fera chaud pendant l'après-midi puisque la température maximale sera de 27°C. Enfin, les prévisions disent que le temps est influencé par un faible régime d'alizée.