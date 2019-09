Madagascar: Talkshow - Kristel se dévoile à nouveau à son public

La vraie nouveauté naît toujours dans le retour aux sources. Voilà pourquoi les Kristel se donnent du temps à retrouver le public malgache entre deux tournées. C'est samedi au Craam Ankatso.

S'ils ont commencé à Madagascar, c'est désormais dans les festivals internationaux qu'ils tourbillonnent. Pour ne jamais perdre le nord, ils trouvent toujours du temps à consacrer aux fans malgaches. Samedi, Chistelle Ratri et ses compères s'approcheront du large public le temps d'un talk show. Un après-midi réservé à une séance de rencontre, de partage et d'échange avec Kristel ce mercredi 25 septembre 2019 à 15h au local ADMC-CRAAM à Ankatso. Une performance sera bien évidemment comprise dans le programme.

Inidiemusic. Leurs œuvres se colorent toujours d'une explosion musicale entre le pop, rock, reggae, électro, l'indiemusic. L'on peut compter les « Masoandro », « Maditra » ou encore « Akao » qui sont déjà sur les lèvres des inconditionnels du genre. Au mois de juin, c'est V qui a fait sensation. Non ce n'est nullement le « V », chanteur star du groupe de Kpop BTS, mais l'intitulé du single de Kristel. Dans le morceau, la bande met les bons mots sur les choses que le peuple lambda pense au fin fond de la pensée. De quoi faire saliver les amateurs de musique nouvelle ou moderne.. Capable d'émoustiller les forums aux relents de la bourgeoisie citadine et libérale, branchée et éveillée, tout au moins. Pour le contenu, les intentions sont également louables. De là à devenir le symbole de la conscience nationale, le chemin est encore loin. Avec « V », rien de mieux que de se placer sur le juste milieu pour ne pas s'en sortir égratigné.

« Irony » Tour. Si ces derniers mois ils ont été plus qu'actifs aujourd'hui, le trio travaille toujours sur de nouveaux morceaux avec des professionnels du métier. Les résidences de création, de coaching et les répétitions s'enchaînent alors, et le niveau de performance de Kristel progresse de concert en concert. Après ce talkshow, Kristel arpentera de nouveau l'Europe pour continuer le « Irony » tour. Avec neuf dates au compteur, leur agenda est bien rempli entre le 4 octobre jusqu'au 21 mars 2020. Kristel n'a pas encore fini de faire parler de lui, autant sur la scène nationale qu'internationale !