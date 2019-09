Madagascar: Cinéma - Sept films primés à projeter en trois jours de fête

Une fois de plus, l'IFM fait la part belle au cinéma le temps d'un week-end festif et convivial !

À l'image de la précédente édition en février dernier, cette deuxième fête du cinéma de l'IFM va donner à découvrir en trois jours six films internationaux qui ont marqué l'année cinématographique 2019 et qui, pour certains, ont été primés dans de prestigieux festivals.

Le cinéma s'ouvre au monde. Pour donner le coup d'envoi, la soirée du 27 septembre sera consacrée au ciné-slam. Une conjugaison entre les deux disciplines. C'est à la manière d'un tissage que Tagman Namgat, Brouk et Zia ont conçu cette expérience visuelle et sonore hors du commun où se mêlent de la musique, des textes et des images, pour nous raconter le cinéma autrement. Inspirés du « lamba bemiray » le tissu patchwork malgache, ces poètes, slameurs, musiciens, parleront d'un cinéma haut en couleurs et tirer le fil d'une autre histoire du 7e art avec cette création musicale originale produite pendant les dernières Rencontres du Film Court de Madagascar à l'IFM, en avril 2019.

Rencontre. Entre autres, « Nofinofy » de Michael Andrianaly aura une ovation particulière dans la programmation. Ayant reçu le prix d l'Institut Français du Cinéma du Réel 2019, le documentaire se focalise sur Roméo. « Contraint par la municipalité de quitter la Grand-rue de Tamatave, c'est dans un minuscule cabanon d'un quartier populaire que Roméo s'installe pour faire ce qu'il aime le plus : couper les cheveux. Ce salon de coiffure de fortune est le miroir et l'huis-clos des rêves, des inquiétudes et des espoirs des dizaines de malgaches qui y passent chaque jour. » Pour la première fois, le long-métrage sera diffusé à Madagascar en présence du réalisateur. Au-delà du plaisir si particulier de pouvoir se plonger intensément dans des univers, des genres, des formes variés et multiples, cette Fête est aussi une manière de réaffirmer la promotion du cinéma tout au long de l'année. Accessible à tous, de qualité, diversifié, donnant autant à se divertir qu'à penser ou à rêver...

Programmation

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

À 18H30 / CINÉ-SLAM

À 19H30 / Projection de « NOFINOFY » De Michaël Andrianaly

SAMEDI 28 septembre À 10H30

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES 2019 / 46min / Programme de cinq courts-métrages

28 septembre À 16H30

REQUIEM Mise en scène de Roméo Castelluci, et direction de Raphaël Pichon

Création du Festival d'Aix en Provence 2019

ATLANTIQUE de Mati Diop, Grand Prix du Festival de Cannes 2019

PARASITE de Bong Joon-Ho Palme d'or du Festival de Cannes 2019

29 SEPTEMBRE À 11H

LE DAIM de Quentin Dupieux. Présenté à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2019

29 SEPTEMBRE A 14H30

NOFINOFY De Michaël Andrianaly . Prix de l'Institut Français du Cinéma du Réel 2019