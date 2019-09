Soudan: Mohamed Azrak rencontre la responsable de la culture française

Khartoum — Le secrétaire général en charge de la Maison des archives nationales, Mohamed Azrak Saeed a rencontré, lundi la responsable de la culture au ministère des Affaires étrangères français, Mme. Marion Haskot.

Saeed a informé la responsable française sur le développement de la performance à la maison des Archives nationales, du contenu des archives nationales, des projets en cours en particulier le projet de transformation électronique dans le domaine du travail documentaire, permet aux travailleurs de posséder les connaissances et les capacités de la technologie moderne en plus des relations de coopération entre la Maison et les institutions régionales et internationales compétentes.

A réunion a également discuté des moyens de développer la coopération entre la maison et les institutions compétentes, notamment les Archives nationales françaises et le Centre des documents diplomatiques du ministère des Affaires étrangères français, le développement de la coopération dans le domaine de l'échange d'expertise, de la formation et du soutien pouvant être fournis par les institutions françaises concernées dans le domaine de la transformation numérique et permettre au Soudan d'obtenir des copies électroniques de ses documents sauvegardés auprès des autorités compétentes en France.

De son côté, la responsable de la culture française, qui a visité plusieurs départements et sections de la maison a admiré la richesse des collections conservées à la maison nationale et le développement de la performance documentaire au Soudan, ainsi que les efforts déployés afin de développer la recherche scientifique.

Mme Marion a promis de soutenir la coopération entre la maison et les institutions françaises, et d'offrir des possibilités de formation et d'échange d'expertise au personnel de la maison et de développer les relations de coopération existantes entre l'Institut français de Khartoum et le Centre français d'études et de documentation au Soudan.