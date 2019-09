Ile Maurice: Morcellement Petit-Village - Blessé au sabre lors d'un vol

Il se trouvait dans son magasin quand l'alarme de sa maison s'est déclenchée. Un trentenaire a été agressé au sabre mardi, au morcellement Petit Village, Goodlands. Une enquête a été ouverte par la Criminal Investigation Division de Piton.

Il est 14 heures quand il reçoit un message sur son téléphone cellulaire l'informant que l'alarme de sa maison s'est déclenchée. Cet habitant du Nord se rend sur les lieux en compagnie de son cousin. «Une fois le portail ouvert, j'ai aperçu un individu que je ne connais pas. Il était armé d'un sabre. Cet homme a foncé tout droit sur moi pour m'agresser et j'ai dû me sauver à toute vitesse pour me réfugier dans la voiture. Il a envoyé le sabre sur moi et j'ai été blessé au ventre. Il s'est ensuite sauvé.»

Le trentenaire s'est ensuite rendu à la Mediclinic de Goodlands afin de recevoir des soins. Il est retourné chez lui et a constaté que des articles de valeurs ont été volés. Notamment plus de Rs 250 000 de bijoux, dont huit chaînes en or, deux bagues serties de diamants, cinq bracelets en or et huit boîtes de valeur pour ramasser des bijoux.

Le sabre a été sécurisé par la police. Le jeune homme a expliqué qu'il est en mesure d'identifier le suspect car celui-ci n'était pas cagoulé. «Je laisse la police faire son travail mais je voudrais dire qu'il y a beaucoup de vols chaque semaine. Les femmes de ménage qui y travaillent ne sont pas sécurité car elles ont déjà été attaquées dans le passé. Leur vie est en danger. Il faudrait y avoir un neighbourhood watch.»