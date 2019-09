Sénégal: Recherche/action - Le CESAG abrite un centre d'excellence de gouvernance locale

Un Centre d'excellence de gouvernance locale en Afrique a été inauguré hier mercredi, à Dakar. A l'initiative du Centre africain d'études supérieures en gestion (CESAG), des collectivités territoriales et de l'Ambassade d'Allemagne au Sénégal.

Passer d'un Etat unitaire à un Etat déconcentré et décentralisé pour asseoir les bases d'un développement harmonieux et durable requiert des ressources humaines de qualité. Or, la disponibilité de celles-ci, en qualité et en quantité, fait défaut au niveau communal et départemental.

En réponse à cela, l'Office allemand d'échanges universitaires, en partenariat avec le Centre africain d'études supérieures en gestion (Cesag) et l'Union des associations des élus locaux (Uael) ont lancé, hier mercredi à Dakar, un Centre d'excellence de gouvernance locale en Afrique.

Ce centre accueillera un Master en gouvernance locale dès décembre prochain, pour aider les collectivités territoriales à mieux assurer le contrôle de légalité, pouvant être exercé notamment à l'initiative du préfet, et consistant désormais en la saisine du juge administratif et à gérer un service public (universités, hôpitaux publics, musées nationaux, régions...)

Adama Diouf, expert en développement territorial, gouvernance publique et formation et non moins président de l'Uael a dit toute sa satisfaction de voir le Cesag abriter un tel centre d'excellence. Non sans inviter les partenaires à rendre accessible la formation aux fins de permettre audit centre de répondre à sa vocation.

«Nous magnifions ce centre, mais nous appelons nos partenaires à rendre la formation accessible», ditil, porant le plaidoyer des siens.

Soham El Wardini, maire de la Ville de Dakar laisse entendre que «cette nouvelle signature pour ce centre d'excellence va sans doute permettre d'avoir un large éventail de formation, en ce sens que nous venons, il y a seulement quelques mois avant, d'inaugurer un centre de formation pour le personnel... »

Stéphan Röken, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, au Sénégal dira: «j'apprécie la collaboration entre le Sénégal et l'Allemagne.

Ces dernières années la coopération académique s'est bien renforcée. Avec ce centre d'excellence de gouvernance locale, c'est une réponse à la grande équation de tous les pays... »

Etienne Turpin, Secrétaire général du ministère des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, au nom du ministre, a salué la pertinence dudit centre qui va mettre à la disposition des collectivités territoriales des ressources humaines de qualité pour traduire en actes la politique gouvernementale.