Soudan: Ouest-Darfour témoigne du Retour Massif de Réfugiés

Khartoum — 2019 (SUNA)- Le Maj-Gén. Abdul-Khaleg Mahmoud, Wali de l'Etat de l'Ouest-Darfour a déclaré que la Commission d'Aide Humanitaire (CAH) avait fourni au cours de la période passée une Aide Humanitaire et un Soutien à l'État qui avait souffert de divers Aspects au cours des dernières années.

Le Wali a ajouté que son Etat avait récemment connu un Retour Massif de Personnes Déplacées et de Réfugiés de Pays Voisins et qu'ils avaient besoin de différents types de Services dans les domaines de la Santé, de l'Eau et de l'Education, ainsi que des moyens de Production.

Le Maj-Gén. Abdul-Khaleg a déclaré à la suite d'une réunion avec le Commissaire à l'Aide Humanitaire dans son bureau à Khartoum Jeudi que d'énormes camps de Personnes Déplacées existaient encore dans cet Etat, ainsi qu'un Grand Nombre de Réfugiés des pays voisins qui doivent rentrer chez eux et mener une vie normale.

Il a ajouté que l'Etat souffrait de deux Phénomènes de Perte de Vue et de Sans-Abris, ce qui nécessite l'Intervention de la Commission pour Absorber et Intégrer les Personnes Sans Abri dans la Communauté, afin de contribuer à l'augmentation de la production et à la reconstruction de leur Etat.

Le Wali de l'Ouest du Darfour a salué le rôle de CAH et affirmé qu'il était une bonne nouvelle qu'un certain nombre d'Organisations seraient invitées à opérer dans l'État de l'Ouest du Darfour.