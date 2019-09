Congo-Brazzaville/Guinée Equatoriale: Eliminatoires Chan 2020 - Dix-huit Diables rouges retenus pour affronter la Guinée équatoriale

Le sélectionneur de l'équipe nationale locale, Barthélemy Ngatsono, a présenté la liste des joeurs qui affronteront, le 22 septembre, le Nzalang Nacional, dans le cadre du match aller du dernier tour éliminatoire de la compétition.

Le match aller aura lieu à Malabo, en Guinée équatoriale, et le retour est prévu au mois d'octobre, à Brazzaville. Le vainqueur de cette double confrontation sera directement qualifié à la phase finale du Championnat d'Afrique des nations de football (Chan), Cameroun 2020.

La délégation congolaise s'est déplacée par vague pour la Guinée équatoriale, le 19 septembre. Les Diables rouges doivent négocier un bon match en terre guinéenne pour ne pas compromettre leurs chances de qualification à domicile, comme c'était le cas avec les joueurs de l'équipe nationale des moins de 23 ans face à la Zambie. Cette liste est fortement constituée des joueurs évoluant dans les grands clubs du pays, notamment Etoile du Congo et Diables noirs.

Les dix-huit Diables rouges

1-Joe Ombandza (Cara), 2-Pavhel Ndzila (Etoile du Congo), 3- Carof Bakoua (As Otoho), 4- Julfin Ondongo (Etoile du Congo), 5- Chancy Danga (Etoile du Congo), 6- Dorvel Dibekou (Etoile du Congo),7- Varel Rozan (Etoile du Congo), 8-Dimitri Bissiki (As Otoho), 9- Prince Obongo (Diables noirs), 10- Harvy Osseté (Diables noirs),11- Mignon Etou ( Etoile du Congo), 12-Arcy Biassadila (As Otoho), 13- Jaures Ngombé (As Othoh), 14-Yann Mokombo (Etoile du Congo), 15- Matheus (Etoile du congo), 16-Santous Mboussa (As Cheminot), 17-Brel Mohendiki (Etoile du Congo) et 18-Deldy Ngoyi (Etoile du Congo).