Congo-Brazzaville: Fête du livre - Plus de six mille publications en vente à l'IFC

Romans, jeunesse, bandes dessinées, essais, livres d'art, polars... seront à l'honneur les 26, 27 et 28 septembre à Pointe-Noire, pour la première édition de l'événement organisé par l'Institut français du Congo (IFC), en partenariat avec l'association Rotary Club de la place.

Dans quelques jours, l'IFC de Pointe-Noire va devenir la plus grande librairie de la ville. Plus de six mille livres d'occasion (dons, désherbages de bibliothèques en France, etc.), collectés par des Rotary Club en France et acheminés par le Rotary Club Doyen de Pointe-Noire, seront vendus entre 100F et 1000 F CFA.

Cette fête du livre vise à encourager la lecture et faire rayonner le livre dans la ville. L'évènement permet également de susciter la curiosité des lecteurs et conforter la convivialité des échanges.

Autrefois, l'IFC organisait une foire du livre chaque année en partenariat avec une association française. Aujourd'hui, il renoue avec la tradition en s'associant au Rotary Club Doyen pour une nouvelle édition tout en privilégiant la qualité et la diversité. L'objectif de cette activité est de répondre à un besoin de livres qui n'est pas satisfait par les librairies de la place, surtout pour des raisons de coût élevé des livres neufs.

L' action s'inscrit parfaitement aussi dans l'une des missions que s'est fixées l'IFC de Pointe-Noire, à savoir développer l'accès aux livres pour les publics les plus fragiles. L'intégralité des recettes sera reversée au Rotary Club pour couvrir les frais d'expédition des livres et les reliquats utilisés pour mener des actions de soutien à l'éducation, la santé, etc.

Notons que le Rotary Club Doyen œuvre pour le développement de l'entente entre les peuples, la bonne volonté et la paix, notamment par le biais d'actions ciblant la santé, l'éducation et le combat contre la pauvreté. L'après-midi du 26 septembre sera exclusivement réservée aux adhérents de l'IFC, sur présentation d'une carte d'adhérent de l'année en cours.