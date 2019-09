Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « Je connais mon pays, tome I » de Marcellin Mounzeo Ngoyo

Préfacé par Belinda Ayessa, directrice générale du Mémorial Pierre-Savorgnan-de Brazza, le livre rassemble les dates essentielles ayant marqué le Congo-Brazzaville en la période de 1482 à 2015.

« La connaissance historique délivre ». Ces propos du Pr Dominique Ngoïe-Ngalla ont servi d'épigraphe pour marquer l'importance de la thématique traitée dans l'ouvrage " Je connais mon pays". En effet, que vaut un peuple qui ignore son passé ? Dans un style simple et de manière détaillée, Marcellin Mounzeo Ngoyo a fait l'impérieux effort de glaner les événements phares qui définissent la nation congolaise pour meubler la mémoire collective.

Sou titré « Recueil d'informations et de culture générale sur le Congo », ce premier tome, publié l'an dernier aux éditions Eurêka, compte deux cent vingt-quatre pages. Le livre s'ouvre par un poème patriotique de Jeanine Esther Lokokou, intitulé "Ce qui rend mon Congo particulier". Poème à travers lequel on retrouve ces vers qui montrent l'esprit dans lequel l'auteur a écrit ce précieux ouvrage : « C'est mon héritage historique, / Terre des rois, des sages et notabilités traditionnelles, de Makoko à Ma Loango, une histoire de la M'foa avec Pierre Savorgnan de Brazza, / Brazzaville sa capitale, est la cité de toutes les convoitises / (... ) Mon Congo brille par une diversité culturelle sans pareille ».

Après avoir présenté quelques généralités sur la République du Congo, l'auteur ébauche un résumé de l'histoire du pays en montrant l'origine du patronyme « Congo » et en distinguant les cinq grandes périodes de cette histoire. Il s'agit de la période précoloniale, la période coloniale, la période d'indépendance, la période de la révolution et la période démocratique. Les différentes dates rapportées de façon chronologique répondent donc à chacune de ces périodes.

Dans ce recueil, le lecteur y trouvera également l'intégralité et la genèse des deux hymnes que la nation congolaise a connus au cours de son histoire. Le livre regorge une kyrielle d'informations indispensables à toutes les couches sociales pour satisfaire l'élan d'érudition sur les grands faits et personnalités qui ont influencé l'histoire du Congo dans tous les domaines, culturel, artistique, politique, religieux, économique, sportif, touristique, etc. Pour l'auteur, on ne peut mieux construire l'avenir sans se référer au passé.