Cote d'Ivoire: Hôpital Saint Jean-Baptiste de Bodo de Tiassalé - Mgr Touabli consacre la Chapelle en présence de la ministre Goudou Coffie

Quatre ans après l'inauguration de l'hôpital Saint Jean-Baptiste de Bodo dans le département de Tiassalé par le Président de la République SEM Alassane Ouattara, l'Ordre de Malte en Côte d'Ivoire a construit une chapelle au coeur de son hôpital.

La consécration de cette oeuvre qui symbolise Dieu au milieu des hommes a eu lieu en présence de Son Excellence le Prince de la Rochefoucaul qui a bouclé son recent périple en Côte d'Ivoire, du Dr Raymonde Goudou Coffie, ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service Public, représentant le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, d'Ambassadeurs, du chargé d'Affaires de la Nonciature Apostolique, des autorités administratives et politiques et des populations .

Dans son homélie qui reposait sur l hymne à l'Amour de Saint-Paul contenu dans sa première lettre aux populations de Corinthe, l'évêque du Diocèse d'Afboville, Mgr Touabli a établi un lien entre le visage du Christ miséricordieux et fort compatissant et l'apostolat des structures sanitaires de l'Ordre de Malte, qui repose sur cette vision : « Témoigner sa foi et soigner le pauvre».

Mgr Touabli a porté temoignage de ce que l'hôpital St Jean-Baptiste de Bodo accueille comme le bon samaritain. le prochain, le faible, le pauvre et le malheureux et le soigne.