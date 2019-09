Seychelles: Paris-Seychelles direct - Air France ouvre une nouvelle ligne au mois de novembre

La compagnie aérienne nationale française - Air France - assurera prochainement des vols directs entre Paris et les Seychelles, a annoncé l'ambassadeur sortant aux Seychelles.

Lionel Majesté-Larrouy a fait cette annonce après une visite d'adieu au président Danny Faure à State House mardi.

M. Majesté-Larrouy a déclaré que ce dernier développement était l'un des derniers gestes qu'il accomplissait pour le peuple des Seychelles et des îles où il a passé les quatre dernières années et demie de sa vie.

«Les Seychellois pourront se rendre directement à Paris et les Français pourront venir ici directement.Les Seychellois pourront vivre une expérience de shopping dans la capitale française et, d'ici à mars 2020, un tarif promotionnel de 610 dollars US pour les vols aller-retour est offert », a déclaré M. Majesté-Larrouy.

Lionel Majesté-Larrouy a rendu mardi une visite d'adieu au président Danny Faure à State House.(Thomas Meriton) Photo License: CC-BY

Il a ajouté: "Air France m'a invité et je participerai au vol inaugural qui arrivera ici le 31 octobre."

Selon l'ambassadeur, M. Faure l'a félicité pour le rôle qu'il a joué en France en ouvrant la ligne directe vers les Seychelles, un groupe de 115 îles situées dans l'ouest de l'océan Indien.

L'ambassadeur a qualifié sa rencontre avec le chef de l'État d'émouvante, lorsque M. Faure lui a présenté une lettre personnelle.

«Il m'a dit qu'il n'avait jamais fait ce geste pour un autre ambassadeur et dans cette lettre, il m'a dit tout ce qu'il pensait de ma mission aux Seychelles. Je suis extrêmement touché par ce beau geste et c'est le point culminant de mon séjour à Victoria. »

M. Majesté-Larrouy a déclaré par l'intermédiaire de la France que la nation insulaire bénéficiait de relations plus étroites avec l'Union européenne et que le degré de compréhension entre toutes les parties était une grande satisfaction.

«Nous avons eu beaucoup de plaisir à discuter et à échanger encore une fois sur les grands sujets qui ont marqué l'amitié entre les Seychelles et la France. Nous avons discuté des relations intimes entre les deux pays et les Seychelles sont désormais un partenaire égal après sa croissance économique », a-t-il déclaré.

Le Français a également ajouté: «Nous partageons les mêmes passions pour des questions majeures telles que la paix et la stabilité mondiale. C'est pour cette raison que le Président Faure a également remercié le Président de la République française de l'avoir invité à Paris l'année dernière pour le Forum de la paix et cette année encore au mois de novembre pour la deuxième version du Forum mondial pour la paix. "

M. Majesté-Larrouy a déclaré aux journalistes qu'il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais qu'il retournera en France pour passer du temps avec sa famille, mais a promis de revenir dans les îles pour des visites et pour renouer des contacts avec ses amis seychellois.

La France est actuellement le deuxième marché des Seychelles. Les chiffres du Bureau national des statistiques montrent que 29 855 français ont visité la nation insulaire jusqu'au milieu du mois.

Sybille Cardon de l'Association des hôtels et du tourisme des Seychelles a déclaré à la SNA jeudi que le vol est uniquement saisonnier.

«Par conséquent, une stratégie de marketing étendue et efficace est nécessaire pour pérenniser cette entreprise», a déclaré Mme. Cardon.