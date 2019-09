Congo-Kinshasa/Rwanda: La RDC A' courbe l'échine face au Rwanda

Pour sa première fois comme sélectionneur, Christian N'sengi Biembe a conduit les Léopards locaux à une défaite à domicile. C'était en match de préparation des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations (Chan) 2020.

Les Léopards locaux ont été battus, le 18 septembre, au stade des Martyrs, par les Amavubu par deux buts à trois,. La République démocratique du Congo prépare le match du 22 septembre, à Bangui, contre la République centrafricaine, comptant pour les éliminatoires de la sixième édition du Chan prévu au Cameroun, en 2020.

Pour son premier match comme sélectionneur, Christian N'sengi a titularisé le gardien de but Siadi Baggio (Lupopo). En défense, il y a eu Hervé Beya (Maniema Union), Ava Dongo (V.Club), Djuma Shabani (V.Club) et Ernest Luzolo Sita (V.Club). Au milieu de terrain, on a retrouvé Mukoko Tonombe dit Lenga (V.Club), Lutonadio Teji (Maniema Union), Glody Likonza (Mazembe) et Jérémie Mumbere (V.Club), Jackson Muleka (Mazembe) et Emmanuel Bola Lobota (Maniema Union) ont formé la pair d'attaque des Léopards. En seconde période, des changements ont été opérés avec l'apparition sur l'aire de jeu de Mukoko Amale (DCMP), Junior Mbele (DCMP), Joël Beya (Don Bosco), Isaac Tshibangu (Mazembe).

Le sélectionneur Mashami des Amavubi, pour sa part, a fait confiance au gardien de but Yves Kimenyi (Rayon Sports) et dans le champ, Imram Nshimiyimana (Rayon Sports), Fitina Omborenga (APR), Mutshinzi Ange (APR), Manzi Thierry (APR), Imanishimwe Emmanuel (APR), Iranzi Jean-Claude (APR), Haruna Niyonzima (AS Kigali), Manishimwe Djabel (APR), Nsabimana Eric (AS Kigali) et Sugira Ernest (APR).

Les Léopards A' ont pourtant été les premiers à ouvrir la marque, à la 43e mn, par le défenseur central Ava Dongo de V.Club, reprenant une balle arrêtée d'Ernest Luzolo Sita, son coéquipier en club. Mais à la 45e, le défenseur central, Thierry Manzi d'APR, a égalisé pour les Abeilles du Rwanda, permettant aux siens d'aller en pause avec un résultat d'égalité.

Les poulains du sélectionneur Mashami ont pris de l'ascendant au tableau d'affichage à la 60e mn, par le biais d'Ernest Sugira, attaquant de l'APR du Rwanda passé par l'AS V.Club de Kinshasa. Les Léopards ont déjoué dans les deux premiers quarts d'heure de la seconde période, jusqu'à encaisser le troisième but à la 67e mn par Haruna Niyonzima de l'AS Kigali. Entré en jeu en seconde période, l'attaquant Joël Beya de Don Bosco de Lubumbashi a réduit la marque à la 86e mn, sur une passe décisive d'Ernest Luzolo Sita, mais sans conséquence pour les Léopards, car la défaite n'a pu être évitée.

La dernière confrontation entre les deux pays avait tourné à l'avantage des Congolais. C'était le 30 janvier 2016 lors de la phase finale de la quatrième édition du Chan, au Rwanda. La RDC s'était imposée par deux buts à un en quarts de finale de la compétition avec les buts de Doxa Gikanji (11e mn) et Padou Bompunga (113e mn - prolongation). Sugira avait égalisé à la 57e. Et la RDC s'était adjugée le titre, son deuxième après le sacre de la première édition à Abidjan.

Signalons-le, le sélectionneur Christian N'sengi a convoqué plus de vingt-cinq joueurs lors de la première semaine de septembre pour un stage, une sorte de prise de contact, alors que la RDC n'avait pas de match prévu en date Fifa et ces joueurs sont en plein championnat de la Ligue nationale de football. Logiquement certains ont été retenus en clubs, spécialement ceux du DCMP. Un deuxième stage a donc été programmé en prévision du match contre le Rwanda. Après cette défaite, l'on veut croire que Christian N'sengi Biembe aura vu les failles de son équipe et va colmater les brèches avant d'aller défier la Centrafrique, le 22 septembre.