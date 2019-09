Afrique: Programme SmartCodeuses 2019 - Gabrielle Seinzor Kibouka remporte le 1er prix

La Congolaise a raflé, le 15 septembre à Dakar, au Sénégal, le prix de la première édition du concours réservé aux femmes ayant des projets dans le domaine du numérique.

Plus d'une centaine de femmes venues de plusieurs pays dont le Bénin, le Congo, la Guinée, la Réunion et la Tunisie ont été sélectionnées, formées et accompagnées aux méthodes et technologies autour du développement d'applications Web et Mobile avant de présenter leur produit en finale. C'est finalement Gabrielle Seinzor Kibouka alias Gabie Seinzor qui a séduit le jury grâce à Kiello, un annuaire qui facilite la visibilité des entreprises et organisations. Kiello est le produit de sa Startup Ay-Tech.

Cette application qui honore la développeuse congolaise consiste à mettre en avant les entreprises et les organisations grâce à l'espace offert sur la plate-forme et veut aussi connecter la population majoritairement jeune autour de l'actualité entrepreneuriale. En plus, elle va au-delà en donnant facilement et rapidement les coordonnées des différentes entreprises qui étaient jadis très difficiles.

Avant de représenter la République du Congo au Sénégal, Gabrielle Seinzor Kibouka avait remporté la finale de Smartcodeuse au niveau national, organisée par la Société générale.

Très ambitieuse, la jeune entrepreneure de 21 ans vise la valorisation des potentiels de la jeune femme à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. En effet, Gabrielle est une jeune femme passionnée des nouvelles technologies depuis son jeune âge. Elle a grandi avec le rêve de devenir entrepreneure dans ce domaine.

Dès l'obtention de son baccalauréat, elle décide de se lancer dans l'aventure en se formant en autodidacte grâce à des cours gratuits en ligne. A 19 ans, elle intègre le centre de formation Yekolab où elle accélère son apprentissage en développement d'applications mobiles avant d'être impliquée dans les activités de la communauté Google en animant des ateliers numériques à l'attention du grand public à Yekolab Pointe-Noire.

Le SmartCodeur est un programme de valorisation et de promotion des initiatives Tech portées par des femmes. Il favorise la familiarisation des participantes à des méthodes et technologies, essentielles aux développements d'application, au renforcement et à l'approfondissement des compétences des SmartCodeuses internes et externes, ainsi qu'à l'esprit de challenge autour des projets portés par les participantes.

Initiative du Lab Innovation Afrique de la Société générale, ce programme contribue à une meilleure parité dans le paysage des Tech'Preneurs, et également à l'essor et à l'autonomisation des Tech Women. Il permet surtout d'instaurer une base de promotion et d'harmonie sociale par l'apprentissage des femmes, moteur avéré du changement en Afrique.