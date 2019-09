Ile Maurice: InnovTech 2019 - La formule de Salon «marchand» remaniée

Vingt-six ans après la première édition, l'ex-salon d'Infotech change de format. Il s'appelle d'ailleurs l'InnovTech 2019, dont l'ouverture officielle a eu lieu hier soir au Swami Vivekananda International Conference Centre (SVICC).

L'accent est mis sur les nouvelles technologies et l'innovation. C'est ce qu'avait promis le ministre de la Technologie, de la communication et de l'innovation, Yogida Sawmynaden, lors d'une conférence de presse, mardi.

Le Salon s'ouvre au public aujourd'hui à midi et les autres jours à 10 heures et, ce, jusqu'à dimanche. Une navette assurera le transport de tous ceux qui veulent s'y rendre.

Exit le bazar, enter les zones dédiées à la vente au public et Business to Business (B2B). Quarantecinq exposants seront présents dans le hall principal, dont Mauritius Telecom, Cash & Carry et MTML.

Une gaming zone a été aménagée pour des compétitions dont le Real Player One par Red Bull, pour le championnat de League Of Legends, en plus des autres compétitions de lan gaming. Le gagnant local de Real Player One s'envolera pour le Brésil en novembre pour se mesurer aux champions des autres pays.

Les institutions éducatives et les petites et moyennes entreprises n'ont pas été oubliées. D'ailleurs, une InnovTech Demo Area sera présente chaque année pour faire découvrir l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, Internet of Things, l'impression en 3D, la robotique, le concept de Smart Home, le projet de satellite du Mauritius Research Council et des applis innovantes.

Sans oublier les nombreux ateliers d'initiation au codage et les conférences sur les débouchés à la suite d'études dans les filières STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Un expert en intelligence artificielle, soit Gopal Ramchurn, sera à nouveau en conférence pour parler de la robotique et de l'intelligence artificielle, entre autres. D'ailleurs, France AI sera présente grâce à Damien Gromier.

Le robot Titan, qui mesure 2 m 20 et pèse 60 kg, a été dévoilé. C'est le troisième humanoïde à être présent à Maurice durant une conférence sur la technologie. Sa venue a été rendue possible grâce à Trescon International, Huawei et State Informatics Ltd. Il sera exposé au Salon jusqu'à dimanche. D'autre part, durant son discours, Yogida Sawmynaden a souligné que le Government Online Centre sera doté d'un second Data Centre à Rose-Belle, après celui d'Ébène.

Lors de cette semaine de la technologie, les organismes de TIC - soit la Mauritius IT Industry Association, l'Outsourcing and Telecommunications Association of Mauritius, la Federation of Innovative & Numeric Activities in Mauritius, la Chambre de commerce et d'industrie France Maurice et le National Computer Board - organisent le South African Startup Awards Mauritius. Une quarantaine d'entrepreneurs, start-up et projets ont été présélectionnés. La finale aura lieu ce samedi après-midi au SVICC. Les finalistes vont s'envoler en novembre à Johannesburg pour le concours régional.