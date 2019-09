Soudan: Al-Bushari souligne l'importance du Consensus entre l'Egypte et le Soudan

Khartoum — 2019 (SUNA)- Le Dr Moustafa Najm Al-Bushari, Directeur de l'Initiative des Professeurs d'Universités Soudanaises pour la Patrie, a affirmé l'importance d'un Consensus entre l'Egypte et le Soudan pour assurer la Stabilité dans les deux pays et s'est félicité de la visite du Dr Abdullah Hamdok en Egypte au cours de laquelle il s'est entretenu avec les Dirigeants Egyptiens pour renforcer la Coopération dans des domaines variés, la Coordination et la Coopération dans les domaines Régionaux et Internationaux.

Dans une déclaration faite à l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA), Al-Bushari a déclaré que la décision de se rendre en Egypte était une bonne décision, ajoutant que l'Égypte est un pays voisin ayant des Intérêts Stratégiques Communs avec le Soudan.

Il a souligné qu'il importait de comprendre le Développement de certains Accords concernant les Aspects Stratégiques de la Sécurité des Eaux et de la Sécurité Nationale du Nil, ce qui est une préoccupation pour les deux pays, soulignant que le Soudan et l'Egypte avaient besoin de Stabilité, en particulier du fait que la Région souffrait de Problèmes Géopolitiques, ainsi que les Développements en Arabie Saoudite, en Libye et au Yémen, entre les deux pays pour leur Sécurité et leur Stabilité dans la période à venir.

Il a souligné qu'il existait de Grands Intérêts Commerciaux entre les deux pays et que le Soudan pouvait accroître ses Exportations vers l'Egypte, en particulier la Production Agricole et Animale, afin d'accroître les Ressources nécessaires pour corriger la Situation de la Balance Commerciale entre les deux pays.

Le Dr Moustafa Najm Al-Bushari a déclaré que le Soudan pourrait jouer un rôle important et décisif dans l'Elimination des Obstacles entre l'Egypte et l'Ethiopie concernant le Barrage de la Renaissance, soulignant qu'il est de l'Intérêt du Soudan de jouer un rôle important en vue de parvenir à un Consensus entre l'Egypte et l'Ethiopie afin de préserver les Droits et les Intérêts des deux Pays Frères et des Intérêts du Soudan dans tous les domaines qui amélioreront les Economies de l'Egypte, du Soudan et de l'Ethiopie et l'Afrique.