Maroc: Un plan d'action pour la relance du tourisme à Béni Mellal-Khénifra

Le Conseil régional du tourisme (CRT) de Béni Mellal-Khénifra a tenu, mercredi, à Béni Mellal, sa première assemblée ordinaire depuis sa création et restructuration en juillet dernier, avec pour ordre du jour la conception d'un plan d'action régional décisif pour la relance du tourisme local.

Ouvrant les travaux de cette première réunion du CRT, le wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil, a souligné que cette première initiative de se rassembler constitue une occasion pour la mise sur pied des premiers jalons d'un plan d'action du tourisme régional, et dont le résultat sera une feuille de route pour la relance du tourisme local, dans le cadre d'une dynamique nouvelle, de moyen et de long terme, qui met au centre de ses priorités les investissements et l'emploi.

Après avoir passé en revue les potentialités naturelles, humaines, agricoles, touristiques et minières de la région, il a noté que le développement de l'offre touristique de la région au cours de la dernière décennie "reste en deçà des attentes", avant d'affirmer que de grands efforts doivent être consentis et dirigés vers le drainage des investissements avec comme toile de fond, la nécessité d'une approche visant la réhabilitation et le développement du tourisme en tant que levier pour l'essor économique de Béni Mellal-Khénifra.

De son coté, le nouveau président du CRT, Younes Laraqui, qui s'exprimait lors de cette réunion à laquelle ont assisté les présidents des conseils communal et provincial, le représentant de l'Office national marocain du tourisme (ONMT) et un nombre d'acteurs clés du secteur, a déclaré que la mission première du Conseil, après atteinte du quorum nécessaire, est de faire rétablir la confiance des acteurs du tourisme en la région et ses potentialités et d'accentuer les échanges avec les acteurs de ce domaine en vue de "mettre en place et entériner un plan d'action prometteur pour le développement du tourisme dans la région".

"La promotion de notre produit touristique est tributaire de la promotion des services fournis aux touristes, tout comme la mise en valeur des potentialités de la région, qui est l'une des zones touristiques les plus importantes et les plus riches au Maroc ", a-t-il soutenu, mettant l'accent sur l'importance de commercialiser l'offre touristique territoriale, en définissant des méthodes efficaces et efficientes, en engageant la réflexion sur de nouvelles pratiques et en s'ouvrant sur diverses expériences similaires d'autres régions dans ce domaine.