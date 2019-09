Congo-Kinshasa: Forum urbain national - Pius Muabilu obtient le soutien de l'Onu-Habitat

Le Ministre d'Etat, ministre de l'urbanisme et Habitat, Pius Muabilu Mbayu Mukala, a reçu en audience ce jeudi 19 septembre 2019 Abel Koulamnodji, directeur du Programme-Pays de l'Onu-Habitat.

Venu féliciter le nouveau ministre pour sa nomination au sein du Gouvernement Ilunga Ilunkamba, ce cadre de l'Onu-Habitat, bien que fin mandat, a aussi rassuré du soutien de sa structure aux différentes initiatives que prendra Pius Muabilu pour ce qui est du secteur de l'Urbanisme et Habitat. L'Occasion faisant le larron, Abel Koulamnodji a spécialement fait savoir que cette organisation des Nations Unies s'impliquera notamment, dans la tenue du premier Forum urbain national prévu du 28 au 31 Octobre prochain.

Outre les civilités, cette visite du Directeur du Programme-Pays de l'Onu-Habitat s'inscrivait aussi dans le sens de faire un point sur les 20 ans, jour pour jour, de la coopération entre cette structure et la République démocratique du Congo, pays cher à Patrice Emery Lumumba. Déjà, Abel Koulamnodji a parlé d'une réussite totale de la coopération au cours de ces deux dernières décennies, dans la mesure où, a-t-il dit, l'Onu-Habitat a considérablement apporté à la RDC sa contribution dans la réalisation de nombreux projets d'infrastructures, mais également dans la méditation et la planification foncière.

Et, c'est dans la même optique de raffermir cette coopération que l'Onu-Habitat, consciente de l'organisation prochaine du forum urbain national, a sous-tendu de sa contribution technique, financière et de tous ordres que ce soient. «Nous avons donc souhaité de faire avec son Excellence, le Ministre d'Etat en charge de l'Urbanisme et Habitat, le point de notre coopération depuis les 20 dernières années.

Nous avons profité pour faire le tour d'horizon de la troisième génération du programme de l'Onu-Habitat en RDC, qui permet à Onu-Habitat non seulement de s'impliquer dans le grand programme de développement Urbain et d'Habitat, mais également de soutenir la RDC dans des initiatives spécifiques comme les Etats généraux de l'urbanisme et habitat que son Excellence le Ministre d'Etat voudrait lancer à la fin du mois d'octobre, dans le cadre du forum urbain national», a-t-il déclaré devant la presse au sortir de son entretien avec Pius Muabilu Mbayu.

Ce dernier qui sera le parrain de ce grand évènement de l'urbanisme dont la thématique tournera autour du développement des villes du Congo-Kinshasa ou encore l'accès aux logements décents par les congolaises et congolais et ce, dans le sens de contribuer de manière idoine à l'émergence du pays, conformément à la vision du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi scellée dans le programme du Gouvernement que dirige Sylvestre Ilunga.

En outre, Abel Koulamnodji a fait savoir que son rendez-vous avec le Ministre d'Etat en charge de l'Urbanisme et Habitat était également une occasion pour lui de notifier, de vive voix, de la fin de son mandat. Et que d'ici le 30 septembre 2019, cet organisme spécialisé des Nations Unies enverrait un autre Directeur du Programme-Pays de l'Onu-Habitat.