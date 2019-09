Cote d'Ivoire: Mondiaux d'athlétisme - Ta Lou, Ahouré et Cissé en ordre de bataille

Les trois sprinteurs défendront les couleurs de la Côte d'Ivoire à Doha. Du 27 septembre au 6 octobre 2019, la ville de Doha au Qatar accueille les 17es championnats du monde d'athlétisme. La Côte d'Ivoire sera au rendez-vous avec trois athlètes.

Ta Lou Marie Josée, Murielle Ahouré et Cissé Arthur Gueu portent les espoirs de tout le peuple ivoirien dont le cœur battra au rythme de leur chevauchée sur le tartan.

Ils seront sur les pistes à Doha dans les épreuves phares des 100 et 200 m. « Ils seront tous alignés au 100 m, mais seule Marie Josée Ta Lou participera en plus au 200 m », a indiqué Poda Sié, le Directeur technique national.

A quelques jours de ce grand rendez-vous, les nouvelles qui nous parviennent de leur préparation sont bonnes.

« Nous sommes en contact permanent avec l'entraîneur Anthony Koffi et tout se passe bien jusque-là », a ajouté Poda Sié. « Nous sommes concentrés sur notre objectif qui est de ramener des médailles au pays.

La préparation se passe très bien », a confirmé Arthur Gueu Cissé que nous avons joint par téléphone. En stage depuis plus de deux semaines à Rome en Italie après les Jeux africains de Rabat, Marie Josée Ta Lou et Arthur Cissé Gueu devraient rejoindre Doha, les 23 et 24 septembre.

Murielle Ahouré a, quant à elle, effectué sa préparation à Houston, aux États-Unis d'où elle rejoindra Doha, le 21 septembre, selon le Dtn. Quelles sont les chances réelles des athlètes ivoiriens à ces Mondiaux ?

« Au niveau des 200 m, cela s'annonce assez difficile. Par contre, au 100 m, nous avons de bonnes chances d'avoir une médaille avec Ta Lou Marie Josée mais la couleur, nous ne la maîtrisons pas.

Concernant Murielle Ahouré, il est un peu difficile de se prononcer parce qu'elle n'a pas pris part à plusieurs compétitions cette saison. Aux Jeux africains également, elle a déclaré forfait pour cause de blessure.

Mais elle s'est remise. Enfin, s'agissant de Cissé Gueu, il peut faire la finale si on tient compte de sa meilleure performance de la saison qui est de 9'93. Au sprint, tout est possible. On peut profiter d'un faux pas d'un concurrent. Au niveau du ranking mondial, il n'est pas loin du top 8.

Nous avons la chance de retrouver nos trois athlètes en finale », a rassuré Poda Sié.