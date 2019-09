Madagascar: Journée mondiale des pharmaciens - Occasion pour découvrir l'univers du pharmacien et des médicaments

Les professionnels de la santé lors de la présentation de la journée mondiale des pharmaciens à l'hôtel Panorama. (crédit photo : Anja)

La présentation de la première célébration de la journée mondiale des pharmaciens s'est déroulée hier matin à l'hôtel Panorama. L'occasion pour les organisateurs de l'événement de réitérer leur invitation au public ; « cette journée permettra de faire connaître le métier de pharmacien ainsi que l'univers des médicaments au public » a déclaré le Dr Tantely Rakotomalala, Président de l'Ordre National des Pharmaciens.

Madagascar va célébrer pour la première fois de son histoire la journée mondiale des pharmaciens. Ce sera pour le 25 septembre prochain au parvis de la gare Soarano. Toutes les personnes désireuses d'en savoir plus sur les médicaments et le métier de pharmacien sont donc invitées à assister à cet événement selon le message des responsables rencontrés à l'hôtel Panorama. En effet, de nombreuses personnes ignoreraient encore les différentes facettes du travail de pharmacien, « un pharmacien ne fait pas que vendre des médicaments dans une pharmacie, son travail est bien plus complexe que cela, cette journée sera donc le moment pour partager tout ce qu'il faut savoir au sujet des obligations du pharmacien au grand public » a expliqué le Président de l'Ordre National des Pharmaciens.

Programme rempli. L'accès au parvis de la gare Soarano est gratuit pour la journée du 25 septembre. On y trouvera plus de 320 professionnels (des pharmaciens biologistes, des gérants de pharmacie, des grossistes pharmaceutiques et bien d'autres encore) et différents stands agencés suivant des thématiques bien précises. Ainsi, diverses manifestations sont prévues: animations, exposition d'affiches, stands pour le grand public, espace pour les professionnels de santé, représentation artistique des étudiants et des séries de conférences.

Puis, la prestation de serment des nouveaux pharmaciens issus de la 5ème promotion ILOAINA aura aussi lieu durant cet événement. « Des médicaments sûrs et efficaces pour tous », c'est le thème choisi pour cette journée mondiale des pharmaciens. Ce moment permettra d'envoyer un message au public : que les pharmacies malgaches garantissent la commercialisation de médicaments sûrs et efficaces. En effet, comme on importe 90% des médicaments disponibles dans le pays, le contrôle de la qualité du produit est primordial. « Une pharmacie n'a pas le droit de commercialiser un médicament qui n'a pas obtenu l'autorisation de mise sur le marché du ministère de la Santé » a expliqué le Secrétaire Général par intérim du ministère de la Santé publique.

Concernant les étudiants qui souhaitent exercer en tant que pharmacien, la formation en pharmacologie est déjà disponible à l'Université d'Antananarivo depuis 2006. Cette branche de la faculté de Médecine bénéficiera d'ailleurs d'un nouveau bâtiment bientôt. Les débuts de la construction sont prévus pour l'année 2020 d'après ce qu'on a entendu lors de la conférence de presse. Enfin, pour en savoir davantage, le ministère de la Santé publique, l'Ordre National des pharmaciens de Madagascar, l'Association des pharmaciens de Madagascar, le syndicat des pharmaciens et tous les acteurs dans ce secteur, qui ont mis en place cet événement invitent tout le monde à venir célébrer cette journée dédiée aux médicaments et à leur commercialisation.