Madagascar: World Clean Up Day - Une manifestation en faveur de l'environnement

Un événement organisé par l'Union européenne, les Nations unies et d'autres institutions. World (Beach) Clean Up Day aura lieu à Madagascar le 21 septembre, coordonné par Let's do it, Madagascar.

D'après les explications, 25 sites seront nettoyés. Pour le staff de la Délégation de l'Union européenne, les actions de demain seront concentrées sur les abords du Marais Masay. « Les déchets, partout autour de nous, et les déchets marins, en particulier, constituent un défi mondial. Chaque année, des millions de tonnes de détritus finissent dans l'océan. D'ici à 2050, il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans la mer. Outre les océans, les endroits à nettoyer sont multiples et nous sommes tous concernés ! Cet événement est organisé, afin de mieux faire connaître le défi des déchets dans tous les coins de notre planète bleue. La campagne invite les citoyens à participer partout aux actions de nettoyage", ont indiqué les initiateurs du projet.