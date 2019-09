Madagascar: Union européenne - Semaine de la diplomatie climatique

La semaine de la diplomatie climatique s'inscrit dans le cadre des objectifs de la Conférence de Paris.

2019 est une année cruciale pour la coopération internationale sur le changement climatique. A cette occasion, l'Union européenne organise la semaine de la diplomatie climatique qui est « un exemple de diplomatie multi-niveaux, les différents acteurs travaillant ensemble pour atteindre un objectif commun afin de montrer leur leadership dans la lutte contre le changement climatique ».

Sensibilisation et engagement. A Madagascar, l'événement sera célébré le vendredi 27 septembre prochain au Palais des Sports de Mahamasina avec au programme, série de discours ; diffusion d'un film sur le processus de consultation des jeunes ; plaidoyer et engagement des jeunes ; présentation du panel d'initiatives existantes (groupes de jeunes, entreprises, institutions de formation) ; animations et jeux. Ce sera une journée de sensibilisation et de l'engagement des jeunes sur la lutte contre le changement climatique pour laquelle l'Union Européenne et ses Etats membres n'ont de cesse d'encourager l'action collective en vue d'atteindre les objectifs de la Conférence de Paris de 2015 à laquelle la Grande Ile avait adhéré et activement pris part.