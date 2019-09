Madagascar: Ifm - Sax Machine débarque en trombe

Deux concerts pour le 04 octobre à 19 h et le 05 à 18 h avec le groupe de référence « Sax Machine » à l'Ifm Analakely, « Trio Jazz Hip-hop, Sax Machine est un retour vers le futur de la « Great Black Music » : Hard-Bop, Afro-Beat, Funk ou Hip-Hop viennent de fusionner pour former un alliage inédit et imparable ! « Sax Machine » est une formule alchimique imaginée par les talentueux saxophonistes Guillaume Sené et Pierre Dandin pour transformer l'art de l'improvisation en un groove cuivré et envoûtant mis en boucle par les loopers et machines.

Racecar, rappeur de Chicago dans le plus pur style Native Tongue de la Côte Est, qui a collaboré aux USA avec Slim Kid Tre de The Pharcyde, Speech de Arested Developpment ou plus récemment à Paris avec Soulsquare (DJ Atom de C2C), DJ Suspect ou encore Alakazam (Zulu Nation), vient mettre le feu à la scène en prouvant qu'intelligence, positivité et classe peuvent réanimer le hip-hop !

Pour les amateurs de jazz, de hip hop, ce spot de deux jours est l'occasion rêvée de goûter à ces nouvelles sonorités. Sax Machine est une formation de référence en France, alliant le rock, le classique et plein d'autres influences... Comme James Brown, Miles Davis, The Dirty Dozen Brass Band, A Tribe Called Quest, Jungle Brothers, De La Soul...