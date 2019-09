Angola: Les Marocains présentent un village artistique à la Biennale de Luanda

Luanda — Un village artistique faisant référence aux traditions et illustrations du patrimoine artisanal marocain a été officiellement inauguré jeudi soir, dans le cadre de la Biennale de Luanda - Forum panafricain pour la Culture de paix, qui se tient dans la capitale angolaise depuis mercredi.

Le village, reproduit à la baie de Luanda, représente l'image du Royaume du Maroc tourné vers l'avenir, tout en restant ancré à des racines spécifiquement africaines. Le Maroc a également apporté à cet événement sa gastronomie, sa musique et un défilé de mode de la styliste Samira Haddouchi.

L'œuvre de la Maison de l'artisan, l'agence marocaine chargée de la préservation et de la promotion du patrimoine ancestral et qui collabore avec l'UNESCO dans la préservation de professions artisanales, est également exposée au pavillon du Maroc.

La Maison de l'artisan divulgue la richesse et la créativité des artisans marocains à travers des expositions de ce genre réalisées dans le monde, telles que dans les galeries La Fayette, à Paris, Harrods, à Londres, et Kadeve, à Berlin.

À l'occasion, l'ambassadrice du Maroc en Angola, Saadia El Alaoui, a déclaré qu'elle espérait que cette culture de la paix puisse se traduire de nombreuses formes, à savoir dans les valeurs, systèmes de pensée, spiritualité, expressions culturelles et artistiques.

Pour la diplomate, le village illustre la diversité culturelle, la consolidation de la paix et la solidarité entre les peuples et leur développement, afin qu'ils soient également considérés comme une référence dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine et dans la Charte de la renaissance culturelle africaine.

À son tour, la ministre d'État chargée du Secteur social, Carolina Cerqueira, a souligné que cet événement permettait non seulement de relancer la culture, mais aussi de renforcer les relations entre les peuples, compte tenu de la multiplicité d'expressions culturelles exprimées au cours de la Biennale.

Par la suite, elle a dit que l'événement reflétait l'engagement de l'État angolais, et constituait un espace d'échange d'expériences et de renforcement des liens d'amitié entre l'Afrique et la diaspora.

À son tour, la ministre angolaise de la Culture, Maria da Piedade de Jesus, a mis en relief les "excellentes relations culturelles" entre les deux pays, démontrées par la régularité des activités permettant un meilleur rapprochement des deux peuples.

Un spectacle musical, des séances de cinémas, un théâtre pour enfants, un atelier sur les danses angolaises Semba et Kizomba ont également eu lieu jeudi soir.

Font partie de cette Biennale de Luanda 16 pays, parmi lesquels l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, l'Italie, Cuba, le Cap-Vert, le Rwanda, le Kenya, le Brésil, le Portugal, la Namibie, le Mali, le Maroc et l'Angola.