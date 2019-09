Afrique: CHAN 2020-Algérie - Pour Batelli, l'équipe favorite est le Maroc

Entraineur de l'équipe nationale locale de l'Algérie, Ludovic Batelli et ses poulains recevront le Maroc ce week-end pour le compte du dernier tour des éliminatoires du CHAN 2020. Et même si les Fennecs locaux seront à domicile, le technicien français pense que le Maroc est le favori.

« Aujourd'hui le favori c'est le Maroc et non pas l'Algérie, il faut se le dire. Même si tous le monde a envie que l'Algérie gagne et souvent quand y a un favoris et un petit ; les belles histoires c'est quand le petit arrive à battre le gros. C'est un peu le système de la Coupe, on va se mettre dans la peau du petit, mais on va se donner toutes les chances d'y arriver », a-t-il indiqué en conférence de presse, propos relayés par DZ Foot.

Pour Ludovic Batelli, ce sera une erreur de croire que les locaux joueront forcément de la même façon que l'équipe A d'Algérie.

« Je pense qu'il ne faut pas faire un copier/coller entre les joueurs de l'équipe nationale A et les locaux parce que Ce sont des profils de joueurs différents. Chez les A, les joueurs jouent à l'étranger et ils ont acquis une autre expérience et qui ont une autre culture de jeu et une autre façon de jouer », a-t-il fait savoir avant de conclure : « Djamel (Belmadi, ndlr) a fait un assemblage extraordinaire de tous ces joueurs pour faire une très belle équipe. Notre boulot est différent. Essayer de faire comprendre qu'on peut mettre un autre projet dans un temps court ».