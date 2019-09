Congo-Kinshasa: Paul-José Mpoku - Le Congolais lance bien sa campagne européenne

Paul-José Mpoku et le Standard ont fait le boulot pour leur début en Europa League. Les Rouches ne se sont pas loupés. À la réception de Vitoria SC, le Standard s'est imposé par deux buts à zéro et s'offre trois précieux points pour commencer.

Les Rouches patients, ont allumé la mèche à la 66ème minute contraignant le défenseur Hanin à marquer contre camp. Dans les dernières minutes, l'international congolais Paul-José Mpoku est revenu à la charge avec un magnifique but pour attendrir les ardeurs du club Portugais.

« On savait que ce ne serait pas simple », avouait Paul-José Mpoku au terme de cette rencontre, au micro de nos confrères de la RTBF. « Mais on est en Europa League et c'est logique. Il a fallu un peu chance... Mais cette chance, on a su se la créer. Et ça, c'est positif ».

C'est au bout de l'effort que Mpoku a fait le break et, par conséquent, annihilé les derniers espoirs portugais. « J'ai vu le ballon rebondir et je me suis dit qu'il fallait aller jusqu'au bout de l'action. Même si j'étais arrivé en fin de course, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de glisser le ballon. Cela m'a réussi. Nous étions fatigués, mais cette première victoire nous fait du bien. Nous voulions commencer cette campagne européenne parfaitement, cela a été fait. Nous savions que ce n'était pas une équipe facile à manier en face. C'était une formation bien organisée, mais nous avons donc eu un peu de chance. Et nous en avons profité ».