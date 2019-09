Afrique: Coupe du monde Rugby 2019 - Qu'attendre de l'Afrique du Sud et de la Namibie ?

Début ce vendredi de la 9è édition de la Coupe du monde masculine de rugby au Japon. Deux pays africains sont de la partie. Quelles sont les chances de l'Afrique du Sud et de la Namibie?

Double championne du monde en 1995 et 2007, l'Afrique du Sud s'est depuis lors construite une belle réputation dans le monde de l'ovalie. Les Springboks sont une valeur sure de la discipline sur le continent et dans le monde. Ils ont déjà bousculé les grandes nations du rugby et se présentent comme un favori pour le titre final au Japon.

Pour cette édition 2019, l'Afrique du Sud se retrouve dans le groupe B aux côtés du super favori du tournoi, la Nouvelle Zélande, l'Italie, l'autre représentant africain, la Namibie, et le Canada. Une qualification pour le second tour est le moins qu'on puisse espérer des Springboks. Première sortie dès ce samedi contre les All Blacks.

De son côté, la Namibie aura fort à faire dans son groupe. En 5 participations, elle n'a jamais franchi la phase de poules. Les Welwitschias n'ont d'ailleurs encore remporté le moindre match. 23è nation dans le classement mondial, leur première sortie le 22 septembre contre l'Italie sera déjà déterminante.

Au total, 48 matchs jusqu'à la finale le 2 novembre.