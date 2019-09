Sénégal: Sécurisation des Iles et des lieux de baignade - Macky Sall annonce l'acquisition prochaine d'equipements

Un lot de matériel destiné à la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (Bnsp) sera reçu en décembre prochain. Selon le chef de l'Etat, Macky Sall, des moyens matériels destinés aux iles, des zones à traverser par embarcation et des plages feront parti de la cargaison.

Il a en fait l'annonce hier, jeudi 19 septembre, lors de la cérémonie de réception de véhicules et équipements de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (Bnsp).

Le président de la République, Macky Sall, a annoncé hier, jeudi 19 septembre, que des moyens matériels seront mis à la disposition des iles du Saloum, de la Casamance, des zones de baignades et des lieux à traverser par embarcation.

«Je tiens à rassurer les populations des iles que le second lot qui sera livré, en décembre prochain, rendra en compte leur spécificité et comprendra des vedettes d'extinction d'incendies, des vedettes ambulants et des canons de sauvetage», a-t-il dit, en marge de la cérémonie de réception de véhicules et d'équipements de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (Bnsp).

Par ailleurs, le chef de l'Etat, Macky Sall, a invité les élus locaux à collaborer avec la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers afin de renforcer la connaissance des citoyens sur la protection civile.

«J'invite les élus à être en concertation permanente avec les Sapeurs-pompiers qui doivent être leurs conseillers privilégiés en matière de protection sociale et civile.

Il faut une synergie entre les élus et la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers. Ce partenariat permettra, entre autres, la réalisation progressive d'hydrants pour le renforcement de la sécurité des marchés et autres endroit sensibles», estime Macky Sall.

Il ajoute, par ailleurs, que les moyens de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers seront renforcés afin de leur permettre de mieux assurer la sécurité des institutions et des édifices publics, à contribuer davantage à l'accessibilité des soins de santé et surtout à mieux prévenir les risques.

CONSTRUCTION PROCHAINE D'UNE ECOLE NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS ET DE 30 NOUVELLES CASERNES EQUIPEES

En outre, le président de la République a révélé un projet de construction prochaine d'une école de formation des sapeurs-pompiers.

«J'ai donné des instructions pour la construction d'une Ecole nationale des Sapeurs-pompiers et des Centres de formation qui devront, à terme, se doter d'outils et moyens leur permettant d'atteindre les standards internationaux en matière d'instruction et de formation, tout en développant leur positionnement dans les réseaux d'Instituts de formation et d'entrainement de sécurité civile».

Aussi le président Macky Sall a-t-il dévoilé son programme de construction prochaine de 30 nouvelles casernes équipées afin de rendre les unités nouvelles et opérationnelles

SECURISATION DU PORT AUTONOME DE DAKAR : Vers l'installation d'une Compagnie spéciale d'incendie et de secours

«J'appelle toutes les forces vives de la nation à développer la formation sur la gestion des risques, les réflexes de prudence et de prévention, avec le soutien des Sapeurs-pompiers.

A cette fin, j'ai instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à agir dans ce sens, en relation avec les autres membres du gouvernement concernés, principalement le ministre de l'Economie maritime et de la Pêche ainsi que le ministre de l'Environnement.

Tous ceux qui interviennent sur le terrain afin de prendre des dispositions pour l'implantation rapide d'une Compagnie spéciale d'incendie et de secours dans l'enceinte du port de Dakar qui polarise des risques majeurs», déclare le président de la République, Macky Sall, qui invite aussi les Sénégalais à développer la formation à la gestion des risques

ACCIDENTS «BETES» DE LA ROUTE: MACKY PRESSE ALY NGOUILLE NDIAYE : «Il faudra qu'il y ait plus de sanctions... »

Que les auteurs et fauteurs d'accidents «bêtes», à cause de leurs «comportements parfois déplorables, tout à fait inacceptables», se le tiennent pour dit. Le président de République, Macky Sall, est à leur trousse.

Lors de la cérémonie de réception de véhicules et équipements de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (Bnsp), hier jeudi, il a haussé le ton face à la série d'accidents routiers, demandant à Aly Ngouille Ndiaye d'user de plus de sanction contre ces «attitudes de déviance».

Le chef de l'Etat, Macky Sall, a relevé également que les Sénégalais, au-delà de l'introspection, doivent changer de comportement.

«Au-delà de l'introspection, nous devons tous agir pour changer positivement les comportements qui sont parfois déplorables, tout à fait inacceptables.

Il faudra donc, qu'il y ait plus de sanctions par rapport à ces attitudes de déviance vis-à-vis des mesures de sécurité minimales, vis-à-vis du règlement, afin que des accidents bêtes ne nous arrivent pas tous les jours.

Nous devons agir pour changer positivement les comportements et éradiquer les négligences afin de faire de chaque Sénégalais, quel que soit son lieu de résidence et son niveau de responsabilité, un citoyen résilient»

ACQUISITION DE VEHICULES ET D'EQUIPEMENTS : La Brigade nationale des Sapeurs-pompiers refait son parc

La Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (Bnsp) a réceptionné hier, jeudi 19 septembre, un lot de matériel d'une valeur de plus de 26 milliards de F CFA.

Les équipements sont composés, entre autres, de 17 engins pompe légers d'une capacité de 6800 litres chacun, 24 engins pompe lourds dont l'unité est capable de contenir de 10.000 litres d'eau et de 7 camions tri-extincteur.

Les Sapeurs-pompiers ont aussi reçu 17 véhicules de secours routiers qui sont des engins entièrement orientés dans la protection, l'extraction et le sauvetage des personnes incarcérées et des victimes d'accidents de transport.

S'y ajoute une échelle pivotante automatique destinée au sauvetage en hauteur, lors des incendies d'immeubles, à l'acheminement des matériels et surtout à la maîtrise des feux à longue durée d'extinction.

L'échelle peut atteindre des immeubles de 40 m. Aussi 60 ambulances classiques de types 4X4 font partis du matériel acquis, en plus de 5 vedettes et cannons de sauvetage légers et une remorque émulseur qui ont été également réceptionnées