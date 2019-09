Ile Maurice: Phoenix - 155 foyers connectés au tout-à-l'égout

Valentina et Saint-Paul, deux localités des hautes Plaines-Wilhems (Phoenix), seront bientôt connectées au réseau de tout-à-l'égout. C'est dans cette région qu'a eu lieu une manifestation contre le débordement d'eaux usées le 16 avril. Ce projet vise à raccorder 155 maisons au réseau de la Wastewater Management Authority (WMA).

Ce projet est passé par le Fast Track Committee et l'appel d'offres a été lancé début juillet. Après un peu plus d'un mois, c'est le 11 septembre que les deux contrats ont été alloués, à Onix Co Ltd et à Sotravic Ltée pour Rs 25 millions et Rs 30 millions respectivement.

Selon les spécifications des travaux à Valentina, il faut fouiller pour placer des tuyaux de 200 mm sur 750 mètres en vue de couvrir 75 maisons individuelles. Également à St-Paul, précisément à l'avenue J. Nehru, Edgar Quirin Road et la route A10. Ce sera pour un rehaussement du réseau auquel sont déjà connectées 80 maisons. À chaque grosse pluie, il y a des débordements du réseau du tout-à-l'égout.

Ce projet fait partie de la deuxième phase du Phoenix Sewerage et de J. Nehru. La WMA avait décidé de faire des travaux depuis 2014 et ce jusqu'à 2033 pour raccorder 80 % des foyers mauriciens au tout-à-l'égout.