Ile Maurice: UnitedBTC Bank - Fausse banque, vrai attrape-nigaud

La Banque de Maurice (BoM) monte au créneau pour dénoncer la présence d'une banque fictive dans le paysage bancaire à Maurice. Il s'agit de UnitedBTC Bank, censée opérer au 5e étage de la Cyber Tower 1, à la cybercité d'Ébène, selon le site Web de cette «banque».

«UnitedBTC Bank propose actuellement par le biais de son site Web ses services et autres produits bancaires à l'intention de la clientèle mauricienne, dont ceux liés à la monnaie virtuelle (cryptocurrency).» Une annonce qui a éveillé les soupçons de la BoM, affirmant dans un communiqué émis mercredi que «UnitedBPC Bank is neither licensed nor regulated by the Bank of Mauritius». Et de conseiller aux membres du public d'exercer de la vigilance avant de traiter avec cette entité. «Cette affaire fait l'objet d'une investigation de la part des autorités compétentes », souligne la BoM, ajoutant qu'il existe une liste de banques dûment enregistrées sur son site.

Attrape-nigaud

La Mauritius Bankers Association abonde dans le même sens, soutenant la nécessité pour les utilisateurs de bien vérifier l'authenticité d'une banque auprès des instances officielles avant d'y engager des transactions. «Avec la numérisation des services financiers, les risques sont réels quant à certains imposteurs de proposer des services par des banques fictives. Nous comptons très prochainement lancer une campagne d'information pour dénoncer cette pratique d'attrape-nigaud», fait ressortir son Chief Executive Officer, Daniel Essoo.

Par ailleurs, une recherche sur Internet montre qu'United BTC Bank a été incorporée le 3 juillet 2016 comme une société privée, portant le numéro d'incorporation 29356. Le hic est que ce certificat d'incorporation est un faux.