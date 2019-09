Soudan: Al Burhan reçoit l'ambassadeur d'Italie

Khartoum — Le président du Conseil Souverain de transition, Lt-Gen. -Fattah Al-Burhan a salué le niveau des relations italo-soudanaises.

C'était lors de sa réunion au Palais Républicain jeudi avec l'ambassadeur d'Italie Fabrizio Lobasso à l'occasion de la fin de son mandat dans le pays.

L'ambassadeur italien a déclaré que son pays et le Soudan avaient témoignés des relations de coopération fructueuses dans les domaines politique, économique et culturel et dans le domaine de la communication.

Il a ajouté que son pays avait toujours soutenu le Soudan sur diverses questions et avait exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple soudanais pour leur coopération et leur soutien dans l'exercice de ses fonctions.