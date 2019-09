Soudan: La ministre des Affaires étrangères reçoit le représentant du PNUD

Khartoum — La ministre des Affaires étrangères Mme. Asmaa Mohammed Abdullah a reçu jeudi à son bureau Dr. Silva Ramachandra Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Soudan.

Le responsable des Nations Unies a passé en revue les efforts déployés par le PAM au Soudan, en particulier pour lutter contre la désertification et le changement climatique et pour traiter les effets de l'asile et de la migration sur les communautés d'accueil des réfugiés et des migrants au Soudan.

Il a indiqué que le programme recevait des fonds de plusieurs parties et qu'un certain nombre de projets avaient été mis en œuvre, tels que l'utilisation de l'énergie solaire dans l'agriculture dans l'état du Nil et de l'État du Nil Blanc, soulignant la coopération étendue entre eux et un certain nombre de ministères et d'organismes gouvernementaux.

Pour sa part, la ministre a salué les efforts du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et a exprimé son aspiration au rôle que peut jouer le programme pendant la phase de transition visant à passer de la situation humanitaire à la situation de développement, et a souligné que le Ministère des affaires étrangères était prêt à faciliter la mission du programme et son personnel à fournir l'appui nécessaire au développement.