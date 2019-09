Sénégal: Forum des caisses de dépôts consignations - La Côte d'Ivoire a pris part à la 5ème édition, à Dakar

Le « Forum des Caisses de Dépôt » est une plateforme d'échanges et de dialogue entre institutions financières chargées de collecter, gérer et utiliser l'épargne ou toute forme de ressources publiques d'investissement, au service du développement économique et social.

La cinquième (5e) édition du Forum des Caisses de Dépôt, qui a été organisée les 17 et 18 Septembre 2019 par la Caisse des Dépôts et Consignations du Sénégal, est une première en Afrique subsaharienne, a traité des thèmes de la mobilisation des fonds en déshérence, de l'épargne des diasporas en faveur du développement et des infrastructures sociales.

Trois (3) nouvelles caisses de dépôt ont été accueillie cette année lors de ce forum à savoir celles du Burkina, du Niger et de la Côte d'Ivoire. La délégation de la CDC-CI a été conduite par son Directeur Général avec également la participation du Président de la Commission de Surveillance, M. Lansina Bakary.

M. Lassina Fofana, Directeur Général de la CDC-CI a fait une présentation sur l'institution qu'il dirige, et a partagé ses missions, ses objectifs et ses ambitions pour relever les grands défis de l'économie ivoirienne.

Lancé en 2011 à Marrakech (Maroc), Le « Forum des Caisses de Dépôt » réunit tous les deux ans, les membres dont les activités sont guidées par les principes de la protection, de la sécurité et du rendement des fonds confiés par mandat public. Il assure, également, la promotion du développement de l'épargne longue et de sa transformation pour des financements longs, dans le respect du principe de neutralité de l'investissement.

Source : Sercom CDC-CI