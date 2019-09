Cote d'Ivoire: Distinction - Dagri Diabaté décore 9 chefs d'entreprise des travaux publics

Une cérémonie de décoration a eu lieu, hier, à la Grande Chancellerie de l'ordre national à Cocody.

La nation a honoré, hier, neuf chefs d'entreprise membres du Groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics (Gibtp) pour leur contribution au dynamisme de l'économie ivoirienne et au développement de la Côte d'Ivoire.

La Grande Chancelière de l'ordre national, Henriette Dagri Diabaté, au cours d'une cérémonie dans les locaux de son institution à Cocody, a exprimé toute sa fierté de remettre les insignes d'honneur aux illustres récipiendaires, signe de la reconnaissance de la République. Ainsi, Soro Nagolo, directeur général de la société des ciments d'Abidjan, a été fait commandeur dans l'ordre national.

Philippe Eponon, président du Gibtp, lui, a été élevé au rang d'officier de l'ordre national. Lamine Koné, président directeur général de Maintenance climatisation technique, a reçu la même distinction. Idem pour Nicolas de Roquefeuil et Jean-Pascal Ouédraogo, respectivement directeur général de la Société d'études et de travaux pour l'Afrique de l'Ouest (Setao) et directeur général de la Société de distribution et de travaux (Sodistra).

Quatre autres chefs d'entreprise ont également été distingués pour l'amélioration des conditions de vie des populations par la réalisation de projets de construction d'infrastructures et par la qualité de leurs services.

Ils ont, à cet effet, reçu les insignes de chevalier de l'ordre national. Et le premier à se voir accrocher sa médaille sur la veste a été Seu Tia, fondateur et directeur général du Laboratoire de géotechnique et de matériaux (Labogem)-Côte d'Ivoire.

Il a été suivi de Sédjougou Coulibaly, administrateur général de l'entreprise Banibah et Serge Bilé, directeur général de la Société ivoirienne de béton manufacturé (Sibm).

Yao Maxime Kré fermera la marche des personnes ayant été honorées, hier, lors de cette cérémonie de décoration. Il est directeur général de l'entreprise la Générale du bâtiment et des travaux publics (Gebat) Côte d'Ivoire.

Henriette Dagri Diabaté, après avoir décoré ces personnalités, a fait savoir que la volonté du Président de la République, Alassane Ouattara, est de célébrer les modèles. « Il faut donc exalter les valeurs afin que les uns et les autres s'en inspirent », a-t-elle insisté.

Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, qui a introduit la demande de décoration des neuf chefs d'entreprise auprès de la Grande Chancellerie, a soutenu que c'est avec une grande joie que le gouvernement apprécie la qualité des réalisations des acteurs des travaux publics.

Ce qui, selon lui, a valu la distinction de certains d'entre eux. Il a invité les concernés à travailler davantage pour mériter toujours la confiance et la reconnaissance de la nation.

Soro Nagolo, au nom des récipiendaires, a confié que ces insignes constituent pour eux un motif de « réconfort, un encouragement à persévérer, chacun dans son entreprise, pour bâtir cette Côte d'Ivoire dont nous rêvons tous, où il fait bon vivre » ;