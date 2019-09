Guinée Bissau: Ansu Fati, le prodige bissau-guinéen du Barça naturalisé espagnol

À 16 ans, Ansu Fati ravit les fans de football depuis le début de cette saison 2019-2020. Il évolue au FC Barcelone et il a déjà inscrit deux buts dans le Championnat d'Espagne (Liga). Le jeune ailier, originaire de Guinée-Bissau, vient d'obtenir la nationalité espagnole.

Ansu Fati est bel et bien espagnol, c'est officiel depuis ce 20 septembre 2019. Sa demande de naturalisation était à l'ordre du jour du Conseil des ministres en Espagne, qui l'a donc acceptée. Comment le dossier de ce jeune Bissau-Guinéen a-t-il pu atterrir sur la table du Conseil des ministres ? Parce que le temps presse ! C'était une demande du ministre de la Justice.

En effet, la Coupe du monde des moins de 17 ans (U17) commence dans un peu plus d'un mois au Brésil. Le sélectionneur des U17 espagnols, David Gordo, voulait absolument l'inscrire sur sa liste... Une liste qu'il doit rendre avant le 25 septembre, dernier délai.

Des records de précocité

Ce sera donc possible. Ansu Fati va réaliser son rêve : celui de porter le maillot espagnol. Pour l'Espagne, c'est également une belle affaire. Le lusophone est un joueur très prometteur.

Ansu Fati est arrivé en Espagne en 2008, à l'âge de six ans. Il a été recruté par le FC Barcelone quatre ans plus tard, pour intégrer la Macia, le célèbre centre de formation, où le Catalan vit toujours.

Ansu Fati peut évoluer sur un côté ou à la pointe de l'attaque. Plein de vivacité, il est déjà très à l'aise balle au pied.

Le 30 août, lors d'un match contre Osasuna, l'ailier de 16 ans est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Barça, devant Bojan et devant un certain Lionel Messi...

En Liga, Ansu Fati a déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Et il a même été titularisé cette semaine en Ligue des champions. Barcelone a été tenu en échec 0-0 par le Borussia Dortmund. Mais, pour le gamin, l'histoire a tout de même été belle puisqu'il est devenu le plus jeune joueur jamais aligné par la formation « blaugrana » en coupes d'Europe.