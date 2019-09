Angola: L'Angola et l'UNESCO signent un accord de formation

Luanda — L'Angola et l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture (UNESCO) ont signé jeudi, à Luanda, un accord portant sur la mise en œuvre du programme national de formation doctorale en science, technologie et innovation (PNFD- CTI).

Conformément à l'accord signé en marge de la Biennale de Luanda - Forum panafricain pour la culture de la paix, qui a débuté ce mois-ci, l'UNESCO met à la disposition de l'Angola des fonds pour soutenir la mise en œuvre de ce programme.

L'accord prévoit la création et la gestion d'un mécanisme de bourses de doctorat permettant de former 165 docteurs d'ici 2027, ainsi que de renforcer les capacités et les infrastructures des institutions de recherche scientifique angolaises.

Le Gouvernement angolais soutiendra le déploiement de fonctionnaires angolais auprès de l'UNESCO afin de soutenir la mise en œuvre du PNFD-CTI.