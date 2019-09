Congo-Kinshasa/Maroc: En conflit avec le TP Mazembe, Ben Malango attend le verdict de la FIFA

Jawad Ziyat, le président du Raja, affirme que le mercato des Verts est presque terminé et donne des précisions sur l'affaire de l'avant-centre congolais Ben Malango, au cœur d'un conflit avec le TP Mazembe.

En aout dernier, le Raja Casablanca a annoncé la signature de Ben Malango, l'attaquant du TP Mazembe, pour une durée de trois ans. Mais depuis l'international congolais n'a disputé aucune minute avec les Verts de Casablanca. Il devait être l'une des recrues phares des Aigles verts cet été, mais Ben Malango Njita, n'est pour l'instant pas près de porter le maillot du Raja. Le club congolais refuse en effet de laisser partir son attaquant, qu'il considère toujours comme son joueur et affirme qu'il est sous contrat jusqu'en 2021. Face à cette situation de blocage, l'attaquant de 25 ans a décidé de s'en remettre à la FIFA dans le but de quitter définitivement le champion en titre de la République démocratique du Congo.

Lundi, en marge de l'assemblée générale ordinaire de la Fédération Royale marocaine de football, Jawad Ziyat a affirmé au micro du «Matin» que le Raja attendait que la FIFA prenne position sur ce dossier. «Aujourd'hui, Ben Malango fait partie de l'effectif du Raja. Le dossier a été transmis à la FIFA, et nous attendons le retour de cette dernière sur ce dossier-là. Dans cette affaire, nous restons très clairs dans nos principes et nous sommes confiants. Le joueur déclare et certifie par écrit qu'il est libre, le TP Mazembe affirme le contraire. C'est pour cette raison que nous demandons à la FIFA de prendre position sur ce dossier et nous appliquerons ses décisions, quelles qu'elles soient. Nous sommes un club qui croit beaucoup aux valeurs et à l'équité et nous appliquerons ces valeurs dans tous nos actes de gestion», a précisé le président des Verts.

Signalons que Ben Malango attend toujours sa carte internationale provisoire délivrée par la FIFA, pour qu'il puisse être titularisé avec les Verts.