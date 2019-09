Ile Maurice: Conseil des ministres - Le gouvernement veut mettre de l'ordre chez les urbanistes

Nouveau projet de loi en prévision à l'Assemblée nationale, qui porte sur la planification urbaine : le Professional Town Planners' Council Bill. Le Conseil des ministres l'annoncé dans son communiqué de ce vendredi 20 septembre.

L'objectif de ce projet de loi et d'établir un ordre des urbanistes et mieux réguler la profession. "The Council will, inter alia, - (a) regulate and control the profession of town planners; (b) register town planners; (c) exercise and maintain discipline in the profession of town planners, with the assistance of such Professional Conduct Committee as may be set up; and (d) promote advancement in the field of town planning. The Bill also provides for the registration of firms of town planners and foreign firms of town planners in Mauritius."

La Cabinet a également évoqué le musée de l'esclavage à la suite de la visite de Pravind Jugnauth, jeudi 19 septembre, qui sera un «Intercontinental Slavery Museum», mis en place en deux temps.

Pour les autres décisions, dont des nominations, voir : http://pmo.govmu.org/English/Documents/Cabinet%20Decisions%202019/Cabinet_Decisions_taken_on_20_SEPTEMBER_2019%E2%80%8B.pdf