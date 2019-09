Cote d'Ivoire: Salon de l'économie sociale et solidaire - Séance de travail, à Abidjan, entre les ministres Zahra Thiam du Sénégal et Mariatou Koné de Côte d'Ivoire

Dakar, la capitale sénégalaise accueillera du 26 octobre au 02 novembre prochain, la 2ème édition du salon de l'économie sociale et solidaire après celui organisé en 2017 au Maroc.

Zahra Iyane Thiam, ministre de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire de la République du Sénégal a eu une séance de travail, le 19 septembre 2019, avec le Professeur Mariatou Koné, Ministre ivoirienne de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté. La rencontre a eu lieu le jeudi 19 septembre au cabinet de la Ministre Mariatou Koné.

Cette séance de travail s'est tenue dans le cadre de la promotion de cette rencontre prévue au pays de la Téranga autour du thème, « l'économie sociale et solidaire, un modèle alternatif et inclusif d'entrepreneuriat ». « Nous sommes venus rencontrer les autorités ivoiriennes dont la Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté pour solliciter leur participation à ce rendez-vous de Dakar. Pour cette deuxième édition, la Cote d'Ivoire est le pays à l'honneur » a-t-elle expliqué.

Le salon de l'économie sociale et solidaire, qui résulte de la volonté des Chefs d'Etat de la Cote d'Ivoire, du Maroc et du Sénégal vise à lutter contre la Pauvreté. De façon concrète, ce salon a pour objectif de permettre aux trois pays participants, de renforcer la visibilité des produits et des services issus des chaînes de valeur de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) et de favoriser ainsi leur promotion. Il vise aussi à mettre en lumière la contribution de l'économie sociale et Solidaire au développement économique et social, à la structuration des économies locales des terroirs des pays, à l'inclusion et à l'autonomisation des femmes, des jeunes et des personnes en situation de handicap dans les processus de création de valeur ajoutée et de richesses.

Saluant cette initiative, la Ministre Mariatou Koné a présenté les mécanismes et programmes importants mis en place par le Gouvernement ivoirien pour lutter efficacement contre la pauvreté. Il s'agit principalement du Programme Social du Gouvernement PS GOUV comprenant plusieurs composantes dont le projet filets sociaux productifs et le projet Swedd. Environs 400 exposants sont attendus à Dakar pour ce salon. La troisième édition sera organisée en Côte d'Ivoire en 2021.